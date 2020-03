Meteo Prossima Settimana con STOP Inverno: MITISSIMO

In questi giorni il nostro Paese è spesso meta di perturbazioni e vortici di bassa pressione. Il meteo risulta dunque spesso instabile e con un tipo di clima abbastanza consono alla stagione.

Fino a lunedì infatti, il quadro meteorologico sarà spesso condizionato, da nord a sud, dalle nubi e da qualche pioggia sparsa che manterranno il contesto meteo assai dinamico.

Questa situazione però sembra destinata ad interrompersi a causa di una vera e propria PAUSA di PRIMAVERA.

Dopo un inizio di SETTIMANA ancora capriccioso, ecco infatti che l'alta pressione muoverà il suo baricentro verso l'area italiana. il tempo andrà migliorando su gran parte del Paese salvo qualche residua incertezza a ridosso dei rilevi alpini.

Mercoledì invece, ecco che l'alta pressione troverà l'energia per conquistare seppur temporaneamente tutto il nostro Stivale. Tanto sole e temperature in aumento caratterizzeranno il mercoledì. Un ulteriore apporto d'aria mite di matrice sub-tropicale, contribuirà inoltre a far lievitare sensibilmente le temperature, in particolare al Sud e sulle due Isole maggiori.

Giovedì però, l'alta pressione dovrà ritornare a fare i conti con un flusso nord-atlantico piuttosto attivo e prepotente capace già di inviare una prima perturbazione che colpirà le regioni del Nord e la Toscana. Qui torneranno le nubi e anche qualche piovasco sparso.

Continuerà invece il caldo bel tempo al Sud e su molti tratti delle regioni centrali.

In seguito, se tutto verrà confermato, l'alta pressione sarà costretta a piegarsi ulteriormente sotto la minaccia di una più intensa e fredda perturbazione che arriverà sull'Italia sul finire di venerdì con l'intenzione di compromettere il meteo per gran parte del successivo weekend.

In questo frangente lo scenario meteorologico cambierà radicalmente e da un fase piuttosto mite e soleggiata, torneremo in un contesto molto instabile e decisamente più freddo.

Vista comunque la distanza previsionale, saremo ovviamente obbligati ad attendere ulteriori conferme in merito.

Pubblicato da Piero Luciani

