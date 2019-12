Meteo prossima settimana: cicloni d'Oceano Atlantico verso l'Italia

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Dopo una fase meteo-climatica di stampo praticamente invernale, ora l'evoluzione sembra nuovamente destinata a ritrovare un aspetto tardo autunnale. Ma questo può succedere in dicembre.

Come già accennato in altri editoriali, proprio a cavallo di queste fine settimana, per la precisione da domenica, le fredde correnti nord atlantiche batteranno in ritirata costrette a lasciare spazio a venti decisamente meno freddi, quindi più miti ma soprattutto molto più umidi.

Questo primo cambiamento che registreremo, come detto nel secondo step del fine settimana, sarà il preludio ad un ulteriore cambiamento che si avvertirà nel corso della prossima settimana.

Cerchiamo dunque di analizzare come sarà il meteo almeno fino a mercoledì.

Lunedì le correnti d'aria piegheranno ulteriormente da Sud con l'inevitabile rinforzo dello Scirocco. Quest'ultimo porterà ad un incremento maggiore delle nubi al Nord Italia, già sopraggiunte in parte nel corso di domenica.

Ci attendiamo dunque anche delle piogge seppur di debole intensità che potranno bagnare soprattutto la Liguria, la Lombardia e l'Emilia. Qualche modesta spruzzata di neve potrà imbiancare l'arco alpino ma a quote medie.

Sul resto del Paese il meteo sarà invece contrassegnato da un discreto soleggiamento in un contesto assai ventoso ma con temperature in graduale e generale aumento.

Martedì l'Italia continuerà ad essere divisa in due: il Nord sempre maggiormente penalizzato dalle umide correnti da Scirocco. Tante nubi dunque e ancora piogge a tratti più decise soprattutto sul Nordovest.

Una parziale variabilità si attiverà anche al Centro Sud dove continueremo comunque a godere di buon soleggiamento con qualche lieve disturbo in più sull'area meridionale della Calabria e sulla Sicilia.

Mercoledì non ci saranno ancora cambiamenti di nota salvo una maggior instabilità in arrivo sulla Sardegna e ancora tra la Calabria e la Sicilia.

L'elemento di spicco, oltre alla solita importante ventilazione da Scirocco, sarà dato dalle temperature che aumenteranno ulteriormente al Centro Sud, ma in questo frangente anche al Nordest.

Sulle regioni meridionali i termometri potrebbero salire addirittura fin verso i 20°C superando abbondantemente la media climatologica. Tuttavia, non sarà niente di inedito.

Meteo 7 GIORNI: weekend di TREGUA dopo la tempesta, poi tornano NUBI e PIOGGE

Meteo Italia sino al 25 Dicembre, sotto l'albero di Natale ancora MALTEMPO

Pubblicato da Piero Luciani

