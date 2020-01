Meteo PROSSIMA SETTIMANA: Alta Pressione FORTISSIMA

Per noi addetti ai lavori non è un periodo molto impegnativo sul fronte meteo. L'atmosfera infatti sembra essersi addormentata e se non fosse per le nebbie e qualche timido disturbo, ci sarebbe davvero ben poco da raccontare.

Come sempre avviene nei periodi dominati dalle alte pressioni, il meteo si mantiene per lo più stabile e in gran parte soleggiato con temperature, come se non bastasse, destinate gradualmente a guadagnare qualche punto verso l'alto.

Questo sarà la "solita minestra" che il menu meteorologico ci proporrà per la PROSSIMA SETTIMANA. Nessun piatto elaborato dunque, bensì la consueta e semplice pietanza che ormai da giorni siamo costretti a consumare.

Tuttavia, come detto in precedenza, a colorire un po' la cronaca meteo dei prossimi giorni ci penseranno le nebbie e le nubi basse che potranno avvolgere le pianure del Nord e alcune zone interne del Centro fin lungo i litorali.

Su queste zone la compressione verso il basso operata dall'alta pressione farà ristagnare l'aria nei bassi strati favorendo sempre di più la formazioni della nebbia che diverrà via via giorno dopo giorno un vero incubo per la Val Padana.

Dopo aver ridotto sensibilmente la visibilità nottetempo e nelle prime ore del mattino, i banchi di nebbia tenderanno a sollevarsi trasformandosi così in un vero e proprio tappeto di nubi medio basse. Questo fenomeno abbiamo visto come potrà comunque coinvolgere anche le vallate più interne del Centro come in Toscana, in Umbria ma anche alcuni tratti marittimi della Liguria, le coste toscane e sul lato opposto i litorali adriatici centro settentrionali.

Viene da se intuire come su questi settori , la minor presenza di irraggiamento solare, contribuirà in forma sostanziale a mantenere un contesto climatico molto più rigido rispetto ad esempio ai rilievi del Nord o alle restanti aree del Centro e gran parte del Sud. Qui sembrerà addirittura quasi primavera.

Se non ci saranno sorprese, questo contesto di quasi totale stabilità atmosferica, ci accompagnerà per tutto il corso della prossima settimana.

Sarà comunque necessario attendere ulteriori conferme.

