METEO per domani, domenica 1° Marzo. Maltempo su parte d'Italia, ecco dove

Dopo una breve tregua, torna ad affacciarsi una perturbazione atlantica che condizionerà il meteo del weekend su parte dell'Italia. Una forte dinamicità meteo ha ormai preso piede sul Mediterraneo, con le perturbazioni che, una dopo l'altra, affondano alle nostre latitudini senza più ostacoli.

Il nuovo fronte, che attualmente sta raggiungendo l'Italia, è però associato ad un flusso di correnti più miti sud/occidentali, che stanno portando ad un rialzo termico piuttosto accentuato al Centro-Sud, con temperature ben superiori alla norma.

Questa fase così movimentata rappresenta infatti la vera novità dopo settimane di instancabile dominio anticiclonico. L'indebolimento del Vortice Polare è alla base del fatto che le perturbazioni si sono abbassate come traiettoria, arrivando a coinvolgere anche il Mediterraneo.

Tale scenario è destinato a proseguire, anzi marzo sembra intenzionato a mostrare un volto ancor più perturbato con l'inizio della nuova settimana sull'Italia e non mancheranno anche sbalzi di temperatura con fasi più fredde di stampo invernale.

Vediamo ora il dettaglio del meteo previsto per domani, domenica primo marzo. L'evoluzione meteo per la giornata estiva mostrerà temporanee schiarite al Nord-Ovest, con residui piovaschi sull'estremo Levante Ligure ed est Lombardia. Le piogge si localizzeranno al Nord-Est, con neve sulle Alpi dagli 800 metri.

Al Centro-Sud nubi e piogge raggiungeranno la Sardegna e le zone tirreniche, inizialmente tra Toscana, Umbria e Alto Lazio. Tra pomeriggio e sera il grosso dei fenomeni si porterà tra Lazio e Campania, con tendenza a peggioramento sull'alta Calabria tirrenica. Neve in Appennino al di sopra dei 1600/1800 metri.

Variabilità con tempo in prevalenza asciutto sui versanti adriatici, salvo qualche piovasco in sfondamento sulle Marche. Nel contempo avremo, sempre verso sera, un miglioramento sul Nord-Est, mentre andrà a peggiorare sulle Alpi Occidentali per un nuovo fronte. Nuove piogge torneranno anche sul Levante Ligure.

