Meteo per domani, sabato 1° febbraio. Nuvole e qualche pioggia ad ovest

Resta saldo il dominio anticiclonico sull'Italia, che si va peraltro ulteriormente rafforzando. Tuttavia, infiltrazioni d'aria umida continuano ad affluire senza sosta e sono causa di ulteriori disturbi attesi manifestarsi principalmente lungo le regioni del versante tirrenico.

Credit AdobeStock.

La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno. Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno, invece è tutto l'opposto. All'interno dell'anticiclone si apprestano peraltro ad affluire masse d'aria richiamate dall'Atlantico subtropicale e dall'Africa nord-occidentale.

Esplode il CALDO ANOMALO prima della fiondata artica. Clima primaverile

Le temperature subiranno inevitabilmente ulteriori aumenti sia in quota che al suolo. Avremo una fase di caldo anomalo fuori stagione prettamente primaverile, con temperature che si impenneranno anche oltre i 20 gradi.

In attesa di una fase più dinamica e scoppiettante, per gli ultimi giorni della settimana l'Italia resterà ancora in parte contesa fra l'anticiclone ed ulteriori infiltrazioni umide atlantiche nei bassi strati, favorevoli alla presenza di copertura nuvolosa in alcune regioni.

METEO invernale ESTREMO: calma prima della TEMPESTA

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, sabato 1° febbraio. Ci sarà tempo grigio in Val Padana ed aree tirreniche dove avremo un maggiore affollamento di nubi, anche con qualche isolata pioviggine.

Fenomeni un po' più organizzati si avranno sul Levante Ligure, Toscana settentrionale ed interna, Umbria ed Alto Lazio. Schiarite anche ampie domineranno sull'Adriatico e sulle ioniche. Dalla serata peggiora sulle Alpi per l'addossarsi di un nuovo fronte, in avvicinamento dalla Francia, lungo i confini.

