Meteo per domani, domenica 1° Dicembre. Ritorno MALTEMPO e NEVE sulle Alpi

Dopo alcuni giorni di spiccata variabilità, dovuta ad infiltrazioni d'aria umida oceanica, ora il meteo sta proponendo una fase decisamente più tranquilla, con l'attenuazione delle correnti occidentali e un generale miglioramento anche sulle regioni tirreniche.

C'è quindi più sole su gran parte d'Italia, merito di una rimonta anticiclonica molto modesta e che si rivelerà soprattutto temporanea. Il bel tempo non è in grado di affermarsi pienamente, in quanto questo timido promontorio anticiclonico precede l'avvicinamento a grandi passi di un nuovo fronte perturbato.

La parte avanzata della perturbazione già nelle prossime ore inizierà ad affacciarsi sulle regioni di Nord-Ovest e la Toscana, con progressivo aumento della nuvolosità. Tale fronte è direttamente collegato ad una depressione che si va approfondendo sul Golfo di Biscaglia.

Gli effetti li avremo quindi domenica, quando entrerà in scena la parte attiva della perturbazione. Ecco appunto il dettaglio del meteo atteso per il primo giorno di dicembre. Piogge fin dalle prime ore della giornata colpiranno il Nord-Ovest, con neve sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri.

Tendenza ad estensione dei fenomeni verso sera a gran parte del Triveneto e anche la Toscana, specie il nord della regione. Con l'intensificarsi dei fenomeni, la neve cadrà a quote più basse sulle Alpi Occidentali, anche in collina o fondovalle sulle Alpi Marittime, Liguri e cuneese, non esclusa fin su Cuneo città.

Oltre alla Toscana, entro sera qualche fenomeno raggiungerà anche l'Alto Lazio. Resterà ai margini del peggioramento la Romagna e l'Emilia orientale. Sul resto d'Italia prevarrà il meteo ancora stabile, sebbene con nubi in aumento soprattutto sulle aree tirreniche.

Pubblicato da Mauro Meloni

