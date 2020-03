METEO da PRIMAVERA con impennata termica, poi crollo poderoso nel weekend

Aria primaverile si respira sull'Italia, grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. L'assaggio di clima primaverile si avverte in modo notevole anche su buona parte dell'Europa continentale, con temperature superiori alla media anche di 8-10 gradi

La voglia di uscire per godersi queste belle giornate ed un po' di tepore sarebbe tanta, ma l'emergenza coronavirus ci impone di stare a casa, in attesa di tempi migliori. Solo così potremo sconfiggere un virus che sta mettendo in ginocchio l'Italia.

Meteo: WEEKEND minacciato da una PERTURBAZIONE atlantica

Noi continuiamo a parlare di meteo, nella speranza di poter poi godere meglio di questa primavera non appena sarà passato questo periodo buio. L'evoluzione meteo per la settimana vede l'anticiclone raggiungere il clou in questa parte centrale della settimana.

Il clima si scalderà ulteriormente, con temperature nettamente primaverili. Su diversi settori, anche al Nord Italia si raggiungeranno e talora si supereranno anche i 20°C ma già da giovedì i primi spifferi d'aria più umida favoriranno nuvolaglia al Nord e un conseguente lieve calo termico.

Verso PRIMAVERA PRECOCE: imminente super aumento delle temperature

La situazione resterà ancora invariata sino a venerdì, sempre con clima mite e caldo più avvertito al Sud con punte di 22-23 gradi in Puglia e sulle due Isole Maggiori. Tutto cambierà invece già ad inizio weekend, per l'arrivo di un impulso perturbato che colpirà parte del Centro-Nord.

L'arrivo d'aria fredda in quota determinerà in particolare condizioni d'instabilità, con acquazzoni anche a sfondo temporalesco e il ritorno della neve in montagna. Le temperature subiranno un crollo marcato, anche di 10 gradi, al Nord e sulle regioni adriatiche.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

