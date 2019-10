METEO più freddo verso Ognissanti, tra conferme e smentite. Ultime novità

L'inverno ci prova per fine mese, con un ribaltone meteo in grande stile che coinvolgerà parte d'Europa. L'attuale scenario di caldo anomalo potrebbe infatti divenire presto un ricordo, con il freddo artico pronto ad entrare prepotentemente in scena.

Al momento ancora è molto incerto l'eventuale coinvolgimento dell'Italia in questo raffreddamento. Anzitutto, nell'immediato ci sarà un predominio dell'alta pressione a caratterizzare il weekend, con l'eccezione delle due Isole Maggiori dove resterà l'insidia di un vortice ciclonico nord-africano.

Meteo verso fine ottobre e Ognissanti. L'INVERNO ci prova, le ultime novità

L'avvio di settimana sarà ancora anticiclonico, ma poi da martedì 29 ottobre il bel tempo sarà insidiato dalle prime infiltrazioni di correnti fresche ed instabili, che andranno ad erodere il campo di alta pressione con meteo che diverrà più dinamico e improntato alla variabilità.

Da inizio settimana assisteremo ad una graduale flessione delle temperature a partire dal Nord Italia e dalla Toscana. I valori si riporteranno nella norma. Rapidi impulsi instabili, trascinati da correnti nord-occidentali, potrebbero lambire l'Italia ed in particolare le regioni del Triveneto ed i versanti adriatici.

Una massa d'aria fredda artica, dapprima presente su Scandinavia e Regno Unito, potrebbe successivamente piombare nell'Europa Centrale e nella penisola balcanica tra martedì e giovedì prossimi, dando avvio ad un tempo decisamente freddo con rovesci nevosi anche a quote basse.

Rispetto alle precedenti proiezioni, al momento la traiettoria di questa colata fredda non punterebbe direttamente l'Italia. Le analisi ultime evidenziano un coinvolgimento molto parziale della nostra Penisola, con tempo dinamico ma tipico dell'autunno.

Finirebbe il caldo anomalo, ma è presto capire di quanto potrebbero calare le temperature. Nel corso della prima decade mensile non è escluso che, dopo questo parziale tentativo d'ingresso d'aria fredda, possano poi seguire vicende più perturbate e miti legate ad una vasta depressione nord-atlantica.

