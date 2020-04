Meteo con PIOGGE e TEMPORALI. Italia in balia di un VORTICE per giorni

Una profonda circolazione depressionaria si è scavata sul Mediterraneo, a seguito dell'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'entroterra nord-africano. L'area ciclonica si contrappone ad un potente anticiclone sull'Europa Settentrionale, con massimi di pressione sulla Penisola Scandinava.

Lungo l'esteso canale depressionario, che si estende dalla Penisola Iberica all'Egeo, si individua un minimo depressionario principale, posizionato sul Tirreno a ridosso della Sardegna orientale. Un secondo vortice, maggiormente strutturato in quota, si trova sulla Spagna.

Meteo NAPOLI: piogge e maltempo a tratti sino a metà settimana

La situazione è destinata a rimanere compromessa ancora per qualche giorno, con il vortice sul Tirreno che tende a rimanere bloccato e che farà da calamita all'altro minimo di pressione, il quale verrà risucchiato già nelle prossime ore dalla Spagna e dal Mare di Alboran.

In questo modo la depressione avrà ancora parecchia energia da spendere in termini di maltempo sull'Italia. L'evoluzione meteo per oggi vedrà piogge e temporali concentrarsi al Centro-Sud, con fenomeni più consistenti in Sardegna e sul medio versante adriatico.

Grandi PIOGGE, anche NUBIFRAGI e severi TEMPORALI

La situazione tenderà invece a migliorare sul Nord Italia, dopo le precipitazioni che ancora in queste ore imperversano sull'estremo Nord-Ovest, dove è segnalata anche neve sulle alture alpine al di sopra dei 1500 metri. In giornata i fenomeni si attenueranno anche su Toscana centro-settentrionale e nord delle Marche.

Il tempo si manterrà turbolento anche a metà settimana al Centro-Sud, per l'insistita azione del vortice ciclonico ancora posizionato tra Isole Maggiori e Tirreno. Le condizioni peggiori le ritroveremo al Sud e sulle Isole. Da giovedì però il vortice inizierà a perdere forza con un progressivo miglioramento.

Ci saranno però strascichi d'instabilità al Sud e sulle Isole Maggiori sino almeno a venerdì, che si tradurranno in formazione di temporali nelle ore centrali e pomeridiane con acquazzoni più probabili su aree interne e montuose. Il resto d'Italia sperimenterà il ritorno dell'anticiclone con bel tempo e tepore.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

