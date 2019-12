METEO per mercoledì 11. Residuo MALTEMPO, ma arriva NUOVO FRONTE al Nord

Una perturbazione a carattere freddo si è portata sull'Italia Centro-Meridionale, seguita dall'irruzione di masse d'aria più fredde artiche sospinte da venti sostenuti. Il grosso del maltempo si sta manifestando tra il medio e basso versante adriatico oltre che sulle aree tirreniche dell'estremo Sud.

Il calo delle temperature risulta importante, data la fase particolarmente mite che abbiamo avuto in precedenza. A seguito di questa brusca flessione termica, si segnalano nevicate in Appennino anche importanti sui versanti adriatici, fin sotto gli 800 metri.

METEO, a metà settimana NEVE in arrivo a basse quote. Ultimi aggiornamenti

Il raffreddamento in atto è acuito dai venti settentrionali, che portano aria decisamente più invernale. Sul Nord Italia, anche per via del foehn, il calo termico è al momento meno evidente. Tuttavia la flessione termica si avvertirà anche qui specie nei valori minimi e l'aria fredda si andrà a depositare nei bassi strati.

Torneranno quindi presto le gelate fino in pianura al Nord e tra l'altro il formarsi di un cuscinetto freddo in pianura potrebbe avere un ruolo sul passaggio delle perturbazioni, di cui la prima incombe ormai da vicino. Ecco il dettaglio del meteo previsto per domani, mercoledì 11 dicembre.

Meteo: rischio fiocchi di NEVE in Val Padana, burrasche sull'Italia, poi cambia

Si avrà un generale miglioramento con bel tempo su gran parte del Centro-Nord a parte disturbi che si attarderanno sui versanti adriatici, mentre sarà ancora instabile al Sud con residui rovesci più attivi in Puglia, Lucania, Calabria ionica e Sicilia Settentrionale.

Sarà però solo una pausa, in vista di un nuovo peggioramento su Alpi e parte del Nord, con tendenza a primi fenomeni dal pomeriggio-sera a partire dalla Liguria e dall'Alta Toscana. Dalla tarda sera-notte fenomeni deboli interesseranno anche la Val Padana centro-occidentale.

Visto il freddo nei bassi strati, non si esclude qualche sporadico fiocco di neve a quote basse, a ridosso della pianura, sull'Alta Lombardia e sull'Appennino Emiliano. Risulterà probabilmente saltato dai fenomeni il Piemonte. In nottata peggiora anche sul Nord-Est e sul resto della Toscana.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina