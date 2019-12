METEO per la Vigilia di Natale, arriva l'anticiclone. Si placa la tempesta

Correnti nord-occidentali continuano a spazzare l'Italia, per effetto di una profonda circolazione ciclonica che è causa di marcata instabilità, ma anche soprattutto vento e mareggiate. L'area di bassa pressione tende a colmarsi e traslare verso levante.

Su gran parte dell'Italia Centro-Settentrionale il meteo è già nettamente migliorato e questo è il segnale di una nuova fase più tranquilla che ci accompagnerà per le festività del Natale, grazie ad un progressivo rinforzo dell'anticiclone sull'Europa Meridionale, in sede mediterranea.

Meteo, neve sui crinali alpini, foehn e temperature miti a valle, fino a 20 gradi in Liguria

L'influenza dell'anticiclone si farà più evidente, ma non mancherà qualche ulteriore disturbo, ancora in un contesto che risulterà inizialmente ventoso per correnti mediamente nord/occidentali. L'Italia si troverà in parte ai margini, non del tutto protetta dall'anticiclone.

Meteo Natale, ancora VENTO di burrasca

Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese per martedì 24 dicembre. Addensamenti si avranno sulle Alpi, con fenomeni più frequenti sulle aree di confine, a carattere nevoso inizialmente dai 1000/1200 metri ma con quota neve in successivo rialzo anche oltre i 1500 metri sui settori occidentali.

Prevalenti schiarite sul resto d'Italia, a parte addensamenti nuvolosi più compatti al Sud con qualche piovasco in Puglia, Calabria meridionale tirrenica e nord della Sicilia. Tendenza ad aumento delle nubi tra Liguria di Levante, Alta Toscana ed ovest Sardegna, con possibili isolate pioviggini entro sera.

Le temperature non subiranno apprezzabili variazioni, mentre i venti di maestrale subiranno una generale attenuazione, risultando ancora moderati o forti al Sud e sulle due Isole Maggiori. Rinforzi residui fino a burrasca si avranno sul Canale d'Otranto e sul Canale di Sicilia.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina