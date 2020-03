Meteo per domenica. Residui rovesci al Sud, si avvicina nuova perturbazione

Il fine settimana è iniziato col maltempo, con la presenza di un'area ciclonica ancora attiva che tende a penalizzare soprattutto il Centro-Sud. La sfilza di perturbazioni osservate negli ultimi giorni è alla base della svolta avvenuta da inizio mese.

Credit AdobeStock.

Sul Mediterraneo Centrale si è aperta una falla, che attrae i sistemi perturbati. Tra l'altro il clima è prettamente invernale per via di ingerenze d'aria fredda dal Nord Europa. Dopo le Alpi, la neve adesso imbianca anche l'Appennino, fino a quote di bassa montagna.

WEEKEND con nuova NEVE, ecco dove. Arriva aria più fredda

Ora la situazione tende ad avviarsi verso un miglioramento, con lo spostamento ad est del vortice e l'affacciarsi da ovest di un anticiclone ancora abbastanza timido. Continuerà nel contempo ad affluire aria fredda dal Nord Europa, più sentita lungo l'Adriatico.

Vediamo il dettaglio dell'evoluzione meteo attesa per domani, domenica 8 marzo. Nnubi compatte saranno presenti sul medio-basso adriatico e al Sud, con ulteriori acquazzoni anche a carattere temporalesco che coinvolgeranno soprattutto Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia Settentrionale.

Neve fino agli 800/1000 metri si potrà avere sui rilievi della Puglia Settentrionale e della Lucania. Residue spruzzate di neve al primo mattino si potranno avere sull'entroterra abruzzese e molisano, anche attorno ai 600/700 metri.

Un po' più alta la quota neve tra Calabria e nord della Sicilia, ove comunque verranno imbiancati i rilievi fino attorno ai 1100/1200 metri. Avremo più sole altrove ma con nuova perturbazione in addossamento verso le Alpi che porterà nuvolosità via via più spessa su tutto il Nord e il medio-alto versante tirrenico dalla sera.

Questa fase così turbolenta è favorita dall'indebolimento del Vortice Polare, ma si tratta solo di una piccola defaillance in vista di un nuovo rinforzo atteso nel corso della prossima settimana, quando verrà incentivato il ritorno dell'anticiclone.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

