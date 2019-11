Meteo per domenica: ennesima perturbazione al Nordovest

Ci stiamo lasciando alle spalle un novembre eccezionalmente piovoso sulla stragrande maggioranza delle nostre regioni. Eppure ottobre non lasciava intendere nulla di tutto ciò, a meno che l'esperienza non portasse a ipotizzare anomalie meteo climatiche diametralmente opposte a quelle dell'epoca. Cosa che puntualmente è avvenuta.

Ora tutti a domandarsi, giustamente, cosa ci riserverà il mese di dicembre. Un quesito che scaturisce dalla lettura di svariate proiezioni mensili - stilate da autorevoli enti internazionali - indicanti un dicembre mite e pluviometricamente interessante. Possiamo rispondervi dicendo che in questo momento stanno accadendo tantissime cose, in primis un riassetto barico di cui si sta parlando da giorni e che è sfociato nel passaggio di alcune perturbazioni atlantiche.

Meteo d'inizio settimana TEMPERATURE a picco e prime GELATE

Rapide sì, ma anche intense. In settimana sono state due, considerando quella di domenica saranno 3 e sarà anche la prima di dicembre. Ma stavolta, come spesso capita quando si ha a che fare con un flusso zonale vigoroso, dovrebbe accasarsi nelle regioni del Nord. Nordovest in modo particolare.

La mappa che vi proponiamo ci mostra gli accumuli di pioggia dell'intera giornata di domenica. Potremmo anche fermarci qui e lasciare a voi le conclusione, ma preferiamo focalizzare l'attenzione sull'intensità delle precipitazioni in Liguria e sul Piemonte sudoccidentale. Stiamo parlando di due tra le regioni più martoriate dal maltempo, stiamo parlando di zone dove suoli e corsi d'acqua sono ormai saturi.

Meteo con un po' di sole, ma ecco subito una perturbazione da ovest

Si evincono accumuli superiori a 70-80 mm nel Levante Ligure, mentre sul basso Piemonte dovrebbero attestarsi tra 50 e 60 mm. Precipitazioni che in serata si estenderanno gradualmente su gran parte del Nord Italia e in Toscana, intensificandosi nella notte di domenica su lunedì. Intensificazione che riguarderà ovviamente anche Liguria e Piemonte, quindi vi invitiamo a seguire i vari bollettini che verranno emessi dalle autorità competenti.

Nel resto della penisola, Isole comprese, difficilmente avremo fenomeni significativi. Al più qualche isolato piovasco, ma su alcune zone il maltempo potrebbe affacciarsi a partire da martedì.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina