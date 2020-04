Previsioni Meteo per domenica 5 Aprile. Dominio del sole, ma non ovunque

In questo weekend l'anticiclone atlantico tenta di espandersi sull'Italia con il ramo orientale, andando a proteggere maggiormente le regioni settentrionali e centrali. Le regioni meridionali restano invece esposte all'influenza di un'area di bassa pressione mediterranea.

Il vortice, che era nato sulla Penisola Iberica a seguito dell'afflusso freddo dei giorni scorsi, tende lentamente a traslare dallo Ionio verso la Penisola Ellenica e l'Egeo, mantenendo così una certa influenza instabile sulle regioni meridionali ioniche e sulla Sicilia.

Weekend di svolta meteo primaverile, ma attenzione non in tutta Italia

Il meteo è però in progressivo miglioramento, anche se l'anticiclone resterà un po' sbilanciato a nord e quindi ulteriori infiltrazioni d'aria fresca ed instabile avranno modo di raggiungere le regioni più meridionali dell'Italia.

Le temperature sono in risalita e si vanno allineando alle medie del periodo. Nel corso del weekend questo promontorio anticiclonico sarà ulteriormente rinvigorito dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso le Azzorre, da cui si accentuerà un richiamo caldo primaverile sulle nazioni occidentali dell'Europa.

SUPER ANTICICLONE di primavera in arrivo. La tendenza meteo fino a Pasqua

L'Italia resterà ai margini di queste correnti calde e, trovandosi sul ramo discendente del promontorio di alta pressione, risentire ancora in parte di flussi più freschi in quota nord-orientali. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione del tempo attesa per domani, domenica 5 aprile.

Nonostante l'ulteriore allontanamento verso est del vortice mediterraneo, che sposterà il proprio fulcro tra Egeo e Turchia, qualche disturbo continuerà a lambire le estreme regioni meridionali dove ritroveremo maggiore nuvolosità irregolare tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Le nubi potranno farsi temporaneamente consistenti specie a ridosso dei monti, dove non è esclusa qualche locale goccia di pioggia. Il sole sarà invece presente soprattutto al Nord, se si escludono temporanei locali addensamenti mattutini su aree alpine e prealpine.

La stabilità sarà assoluta protagonista anche sulle regioni centrali della Penisola e sulla Sardegna, a parte qualche innocuo addensamento ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente, con valori più alti sulle regioni settentrionali e parte del Centro.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

