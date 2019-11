Meteo per domenica 17 novembre. Ancora MALTEMPO, coinvolto anche il Sud

Correnti fredde d'estrazione polare transitano sul nord Atlantico e scendono sull'Europa occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica dove le condizioni meteo sono prettamente invernali.

I contrasti che si generano, con l'affondo delle correnti fredde verso il Nord Africa, sono congeniali alla genesi di basse pressioni afromediterranee. Un nuovo vortice si è scavato sulla Tunisia e sta risalendo verso la Sardegna, portando l'ennesima fase perturbata su parte d'Italia.

CICLONI in serie sul Mediterraneo e sull'Italia, il MALTEMPO non molla

Prosegue il trend meteo poichè queste depressioni non riescono a trovare una via di fuga verso est per la presenza di un anticiclone di blocco sull'Europa Orientale. Per via del nuovo vortice ciclonico, il fine settimana sarà compromesso con maltempo inizialmente al Centro-Nord.

Non mancheranno nuove nevicate in montagna, venti a tratti sostenuti tra libeccio e scirocco, oltre nuovi episodi di acqua alta a Venezia. Vediamo più nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista nel corso di domani, domenica 17 novembre.

Meteo WEEKEND, nuova CATTIVA area ciclonica, ma dal Nord Africa

Il tempo si confermerà piuttosto instabile al Centro-Nord, con piogge e temporali anche intensi a carattere intermittente che riguarderanno soprattutto Triveneto, Lombardia e regioni tirreniche. I fenomeni interesseranno gradualmente anche tutto il Sud nel corso del giorno.

Non esclusi rovesci anche di forte intensità tra la Calabria tirrenica ed il Salento. Continuerà a nevicare molto copiosamente sulle Alpi in genere a partire da quote superiori ai 1200 metri. In Appennino la quota neve sarà attorno ai 1400/1600 metri, anche al di sotto sull'Appennino Settentrionale.

