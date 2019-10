Previsioni meteo per domani, domenica 13 ottobre. Prime insidie da ovest

Il weekend è nel segno dell'anticiclone, che porta meteo tipico da ottobrata. Il dominio anticiclonico è al momento ancora molto saldo e pertanto il bel tempo lo ritroviamo su tutte le regioni, con la colonnina di mercurio in lieve aumento su valori un po' ovunque superiori alla norma.

Il campo di alta pressione, alimentato da flussi subtropicali, tende però a spostare il proprio baricentro verso i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale, a seguito di un affondo della circolazione perturbata verso la Penisola Iberica.

METEO weekend d'estate, picchi di temperatura di quasi 30 gradi. Poi novità

Ciò comporta un più marcato richiamo di masse d'aria calde di matrice sub-tropicali verso l'Italia. Questo scenario ci accompagnerà per tutto il weekend con temperature ben sopra la norma, ma gradualmente inizierà ad affluire anche aria più umida verso i settori più occidentali della Penisola.

I flussi più umidi occidentali scorreranno lungo il perimetro occidentale della struttura anticiclonica, laddove verrà a trovarsi l'Italia. Vediamo nel dettaglio che evoluzione del tempo attenderci per domani, domenica 13 ottobre.

Come anticipato, avremo i primi concreti effetti legati alle crescenti infiltrazioni d'aria umida da ovest, con nubi irregolari in accentuazione su Nord-Ovest, Prealpi, regioni tirreniche e Sardegna. Non si escludono pioviggini sull'est Sardegna, sulla Liguria centrale e tra Toscana ed Alto Lazio.

Per il resto avremo bel tempo, a parte velature e foschie. Le temperature saliranno ancora lievemente in Sardegna, al Nord e settori ionici. Il tepore diurno sarà più accentuato al Centro-Sud. Sono attesi picchi fino a 29/30 gradi sul nord Sardegna, 27-28 gradi sull'est Sicilia, il materano, l'entroterra pugliese e laziale.

