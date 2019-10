METEO per domani, sole e caldo sull'Italia. Peggiora dalla sera in Sardegna

L'intensa perturbazione, responsabile del maltempo sull'Italia di Nord-Ovest, non è riuscita ad evolvere verso levante, per via di un saldo anticiclone di blocco ben strutturato sui Balcani. Vista questa situazione, il maltempo si è inevitabilmente accanito sugli stessi settori.

Ora le piogge si sono attenuate, per via di un rinforzo dell'anticiclone africano che riesce ad estendersi verso ovest, indebolendo la vecchia perturbazione. In tal modo, gran parte d'Italia gode di scenari di prevalente bel tempo e caldo tardo estivo.

CALDO ANOMALO STRAORDINARIO sull'Italia, vediamo fino a quando durerà

Il merito è di un anticiclone sub-tropicale, che al momento si oppone all'avanzata della depressione da ovest. Correnti calde ed umide dal Nord Africa risalgono verso il bacino centrale del Mediterraneo, con temperature in ulteriore rialzo sull'Italia.

Il caldo anomalo colpisce anche l'Europa Centro-Orientale, mentre ad ovest imperversa il maltempo. Questo maltempo è atteso però progressivamente espandersi verso est, tanto che farà avvicinare una nuova perturbazione verso l'Italia.

Ecco quindi il dettaglio del meteo previsto per domani, mercoledì 23 ottobre. Il contesto meteo sarà inizialmente soleggiata, poi con tendenza ad un peggioramento entro la sera di mercoledì che inizierà ad interessare prima la Sardegna e poi le regioni peninsulari più occidentali del Nord-Ovest.

Piogge e rovesci diverranno intensi tra sera e notte sul Ponente Ligure e la Sardegna centro-settentrionale. L'ingresso perturbato sarà preceduto dalla fase acuta dell'ondata di caldo africano, con valori massimi che si spingeranno fino a 28 gradi al Centro-Sud.

Pubblicato da Mauro Meloni

