PREVISIONI METEO per domani, sabato 7 dicembre. Disturbi sulle Tirreniche

Gli effetti della perturbazione mediterranea, che ha portato maltempo al Sud negli ultimi giorni, si sono ormai quasi del tutto affievoliti. La pressione tende così ad aumentare, in vista di un weekend che perlomeno trascorrerà senza nuove perturbazioni.

Tuttavia, non ovunque si registra un affermazione piena del meteo stabile. I rimasugli della vecchia perturbazione portano dei residui disturbi ancora all'estremo Sud Italia. Nel contempo, infiltrazioni d'aria umida da ovest porteranno variabilità sulle aree esposte del versante tirrenico.

Meteo WEEKEND IMMACOLATA, la calma prima della tempesta. Aggiornamenti

Questo scenario si rifletterà nel corso del weekend dell'Immacolata, durante il quale l'anticiclone proverà a invadere il Mediterraneo ma persisteranno ancora dei disturbi al Centro-Sud con qualche isolata precipitazione.

Al Nord ci sarà tempo asciutto, ma con nebbie più frequenti. La situazione generale sarà più autunnale che invernale, con temperature sopra la media. Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, sabato 7 dicembre.

Meteo WEEKEND, nebbia e gelate al Nord, altrove sole e nubi e non solo

Disturbi nuvolosi più consistenti indugeranno lungo le regioni tirreniche dove sarà più probabile qualche pioggia, specie tra Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Sul resto d'Italia prevarranno le aperture del cielo, con tempo generalmente asciutto.

Attese nubi basse e nebbie in Val Padana durante le ore più fredde nottetempo e al primo mattino. Le temperature resteranno ancora sopra media su gran parte d'Italia. Tuttavia, almeno sul Nord il clima notturno resterà ancora un po' rigido in pianura, anche per via dell'accentuazione delle inversioni termiche.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

