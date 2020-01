Meteo per domani, sabato 11 Gennaio. Tra SOLE, NEBBIA e qualche PIOGGIA

Il predominio indiscusso dell'anticiclone sta conoscendo una piccola crisi passeggera. Un debole impulso frontale, associato ad un vortice d'origine atlantica sulla Francia, è riuscito a penetrare verso l'Italia ed il bacino occidentale del Mediterraneo.

L'alta pressione regge, sebbene indebolita, ed è in grado di attutire gli effetti dell'ingresso perturbato verso il nostro Paese, tanto che sono ben poche le conseguenze connesse a questo peggioramento. Nonostante le molte nubi, i fenomeni piovosi risultano isolati.

Questi disturbi, legati ad infiltrazioni d'aria umida atlantica, tenderanno gradualmente ad affondare verso sud andando ad alimentare la lacuna ciclonica posta sul Nord Africa. Anche l'Italia ne verrà influenzata, considerato che l'anticiclone ne sarà indebolito con massimi un po' a nord dell'Italia.

Al seguito del transito del debole ammasso nuvoloso, l'alta pressione inizierà a rafforzarsi proprio a partire dal Nord Italia, determinando così la nuova accentuazione di quelle condizioni che stanno favorendo nebbia ed alta concentrazione di inquinanti in Val Padana.

Ecco nel dettaglio l'evoluzione meteo per domani, sabato 11 Gennaio. La nuvolosità, collegata al debole fronte d'origine atlantica, slitterà più a sud, considerando che il fronte andrà a fondersi con quella debole circolazione ciclonica nord-africana.

Si avrà quindi un po' di variabilità al Centro-Sud con nubi alternate a schiarite, ma saranno le Isole Maggiori a risentire degli addensamenti più compatti. Qualche isolata pioggia risulterà più probabile in Sardegna, specie sui settori meridionali. Possibili piovaschi non esclusi anche sulla Sicilia e sulla bassa Calabria.

Addensamenti non mancheranno sui versanti adriatici, con deboli piovaschi tra basso Abruzzo, Molise orientale e Gargano. Foschie, nebbie e nubi basse le ritroveremo in Val Padana, specie lungo il corso del Po e di nuovo in accentuazione con il rinforzo dell'anticiclone, soprattutto dalla sera.

Pubblicato da Mauro Meloni

