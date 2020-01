Meteo per domani, mercoledì 15 Gennaio. Italia sotto super Anticiclone, ma...

Si va consolidando il campo di alta pressione sull'Europa Centro-Meridionale, che ingloba di nuovo in pieno anche l'Italia. Si va così allontanando del tutto quell'azione di disturbo collegata ad una circolazione depressionaria ora sulle coste libiche e che tende a sfilare ulteriormente verso est.

Le correnti perturbate atlantiche restano confinate a latitudini settentrionali, senza quindi minimamente riuscire ad interferire sulle condizioni meteo del Mediterraneo. Tuttavia, aria più umida da sud-ovest viene debolmente richiamata verso il Settentrione dell'Italia.

Dopo alcuni giorni di tregua, nel frattempo si vanno nuovamente intensificando le nebbie e lo smog sulle pianure del Nord, a seguito del nuovo rinforzo dell'anticiclone. La nebbia quindi si solleverà solo in parte nelle ore centrali diurne, risultando più persistente a ridosso del corso del Po.

Il dominio dell'anticiclone si manterrà indiscusso protagonista ancora per qualche giorno, eccezion fatta per lievi ma persistenti infiltrazioni d'aria umida da sud-ovest. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, mercoledì 15 Gennaio.

Al Nord Italia ritroveremo ancora nubi e qualche pioggia sul Levante Ligure, tra il genovese e lo spezzino, mentre sarà soleggiato sulle Alpi. In Val Padana prevarranno dense foschie e nebbia, specie sulle aree a ridosso del Po e sul Polesine.

Nubi e qualche debole pioggia coinvolgeranno anche l'Alta Toscana, mentre sarà soleggiato sul resto d'Italia salvo qualche nube irregolare passeggere sul Salento, coste settentrionali della Sardegna, zone ioniche ma anche settori settentrionali e orientali della Sicilia.

