Previsioni meteo per domani, martedì 4 Febbraio. Dalla primavera all'inverno

Un ribaltone meteo davvero drastico attende l'Italia. Siamo ormai agli sgoccioli del potente anticiclone che ancora abbraccia l'Italia, supportato dalla rimonta di correnti calde d'estrazione subtropicale. Il caldo anomalo sta però per essere spodestato dall'intrusione repentina d'aria più fredda d'estrazione artica.

Credit AdobeStock.

Tutto avverrà attraverso un rapido cedimento dell'alta pressione sul Mediterraneo, che ha raggiunto il culmine proprio in quest'inizio settimana, apportando condizioni di caldo anomalo con temperature capaci di spingersi in alcune regioni su livelli record, con punte di oltre 25 gradi.

A metà settimana FREDDO e persino NEVE

Nel contempo, l'alta pressione atlantica si allungherà verso le Isole Britanniche, spianando la strada alla discesa di un fronte perturbato e delle correnti fredde artiche al seguito, le quali gradualmente irromperanno dalla sera di martedì verso l'Italia, dilagando su tutta la Penisola a metà settimana.

Il crollo termico sarà davvero notevolissimo, se si considera il caldo eccezionale a precedere quest'incursione artica. Avremo un brusco passaggio dalla primavera all'inverno in poche ore, con venti in rinforzo. Vediamo nel dettaglio quale sarà l'evoluzione meteo prevista per domani, martedì 4 febbraio.

Meteo verso burrasche di vento spazza smog

Il fronte d'aria fredda dal Nord Europa si addosserà prima alle Alpi con un peggioramento che vedrà nevicate principalmente sui versanti esteri e poi in sfondamento sulle aree di confine, con quota neve che crollerà attorno ai 600 metri entro sera.

In giornata, il sistema frontale valicherà le Alpi da est scivolando lungo l'Adriatico e presentandosi attivo a partire dalle regioni centrali, portando un peggioramento tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Attese piogge e rovesci principalmente sulle coste.

Fiocchi in Appennino saranno inizialmente confinati oltre i 1800 metri e in rapido calo a fine giornata fino attorno ai 1000 metri sui rilievi umbro marchigiani. Entro sera il peggioramento si manifesterà anche tra Puglia, Campania e Lucania, con precipitazioni in accentuazione anche a carattere temporalesco.

