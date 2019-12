METEO per domani, martedì 10 DICEMBRE. Invernata con VENTO, PIOGGIA e NEVE

Sta cambiando bruscamente il meteo sull'Italia, con gli effetti collegati al transito di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico che sta affondando alle nostre latitudini, determinando un netto cedimento anticiclonico anche sul Mediterraneo.

Questa perturbazione risulterà più attiva sulle regioni del Centro-Sud, dove sarà più efficace l'ingresso dell'aria fredda artica al seguito del fronte. Il calo delle temperature sarà sensibile, data la fase particolarmente mite che ci lasciamo alle spalle.

Meteo Sud Italia: maltempo a più riprese

Ci prepariamo a respirare aria decisamente più invernale, con il raffreddamento acuito dalle intense correnti settentrionali che spazzeranno l'Italia. Il Nord resterà più riparato dalla circolazione fredda e perturbata, trovandosi sottovento alle barriera alpina.

L'aria fredda avrà comunque modo di depositarsi anche al Settentrione e avrà poi un ruolo importante nell'evoluzione meteo a seguire. Ma vediamo ora nel dettaglio le condizioni previste per domani, martedì 10 dicembre.

Meteo Oggi irrompe perturbazione Freddo con burrasche di Vento. Previsioni fino a Mercoledì

Il tempo si presenterà soleggiato al Nord, con cieli tersi salvo residui addensamenti sulla Romagna. Sole prevalente anche sulle regioni del medio-alto versante tirrenico, mentre la perturbazione insisterà sulle regioni del medio versante adriatico, Sud e Sicilia, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Le precipitazioni più forti interesseranno la Calabria tirrenica e la Sicilia Settentrionale. Tenderà a migliorare in Campania, così come in Sardegna dopo residui rovesci mattutini. Il maltempo colpirà anche il medio versante adriatico, con nevicate lungo l'Appennino Centrale.

Nevicherà anche al di sotto dei 1000 metri per l'intrusione dell'aria fredda artica da nord-est, specie durante i rovesci più forti. Da non escludere temporanee nevicate fino attorno ai 600/700 metri in Abruzzo nella seconda parte della giornata. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera.

