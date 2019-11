METEO per domani, lunedì 11 novembre. MALTEMPO con rischio NUBIFRAGI

Lo scenario meteo si complica ulteriormente, per la genesi un nuovo profondo ciclone a ridosso della Sardegna. Ci sono tutti gli ingredienti per una fase perturbata decisamente intensa, dopo una brevissima tregua che vede al momento precipitazioni assenti su quasi tutta la Penisola.

L'autunno così piovoso di questa prima parte di novembre non smette di stupire e adesso avremo a che fare con un ciclone mediterraneo che promette di portare ancora più maltempo, con fenomeni localmente estremi in alcune regioni. Al momento il nuovo peggioramento si limita a colpire la Sardegna.

ALLARME MALTEMPO violento ciclone in formazione. Ecco quando e dove colpirà

Questo nuovo insidioso vortice di bassa pressione, ora in posizionamento ad ovest dell'Italia, poi andrà a strutturarsi in maniera più energica tra il Tirreno ed il Basso Mediterraneo, condizionando così negativamente il tempo sulla Penisola.

La depressione va monitorata con attenzione, perchè potrebbe raggiungere valori di pressioni anche inferiori ai 990 hPa, alimentando condizioni di meteo fortemente avverso che si tramuteranno anche in venti che potranno raggiungere intensità davvero molto violenta per un accentuato gradiente barico.

L'evoluzione meteo appare davvero compromessa per l'avvio di settimana, ma vediamo nel dettaglio che tempo attenderci nel corso di lunedì 11 novembre. Non si attende nulla di buono, per l'ulteriore approfondirsi del vortice ciclonico tra Sardegna e Sicilia, in successivo movimento verso nord.

La giornata di lunedì vedrà nubi e pioggia inizialmente più probabili tra Sardegna orientale, regioni centrali tirreniche e Nord Italia, fatta eccezione per l'estremo Nord-Ovest. Dal pomeriggio-sera forti piogge e temporali raggiungeranno Sicilia e Calabria meridionale, con rischio di nubifragi sui settori ionici.

Correnti sciroccali molto intense trasporteranno aria particolarmente mite ed umida verso il Mar Ionio e la Sicilia, raggiungendo progressivamente intensità di burrasca con mareggiate attese sulle coste esposte, specie dalla serata di lunedì.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina