METEO per domani, arriva l'autunno con PRIME PIOGGE a partire dal Nord

Avanza a grandi passi una perturbazione fredda dal Nord Europa con un peggioramento meteo e un calo termico a partire dal Nord Italia, dopo un periodo contrassegnato da temperature ben superiori alla norma stagionale.

In quest'avvio di settimana il bel tempo è ancora presente su gran parte d'Italia, per effetto un campo di alta pressione esteso dall'Europa Sud-Occidentale al Mediterraneo Centrale. Da segnalare i rimasugli d'instabilità tra Tunisia e Canale di Sicilia con instabilità che a tratti lambisce anche l'isola.

Meteo: settimana verso il FREDDO e MALTEMPO, la prima NEVE alpina

Il campo di alta pressione si sta però indebolendo, sotto l'incedere della perturbazione alimentata da correnti fredde nordiche al suo seguito. Le propaggini più avanzate della perturbazione sono già sul Nord Italia, con prime precipitazioni a partire dai settori alpini.

Meteo Oggi ancora mite, ma arriverà il FREDDO

Il peggioramento meteo entrerà però in scena nelle prossime 24 ore, vediamo quindi il tempo previsto per domani, martedì 29 ottobre. Lo scenario sarà imbronciato fin dal mattino sul Nord Italia, con primi piovaschi deboli in estensione alle pianure.

Le precipitazioni saranno più frequenti sull'Arco Alpino, il Levante Ligure, l'Emilia Romagna e poi anche verso Lombardia e Triveneto. Scarsi i fenomeni attesi sul Piemonte meridionale e occidentale. Già in mattinata peggiorerà anche sull'Alta Toscana, con prime piogge in estensione entro sera alle Marche.

Qualche piovasco, verso fine giornata, raggiungerà anche la Sardegna nord-occidentale e le coste laziali. Altrove reggerà ancora meteo stabile con ampie schiarite, ma non mancheranno nubi irregolari con nuova instabilità che si attiverà in Sicilia, dove saranno possibili locali rovesci specie a ridosso dei rilievi.

Ci attende una netta flessione delle temperature a partire dal Nord e dalla Toscana, per l'approssimarsi di correnti più fredde legate alla nuova perturbazione. L'abbassamento termico sarà inizialmente più marcato sui settori alpini.

Pubblicato da Mauro Meloni

