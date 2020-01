Meteo per domani, 3 Gennaio. Resiste ANTICICLONE sull'Italia, NEBBIE FITTE

La solida presenza di un campo anticiclonico, esteso tra l'Europa Occidentale e l'Italia, si avvale di un respiro d'aria molto mite di matrice sub-tropicale e di conseguenza non c'è quasi traccia di inverno, con temperature che si mantengono ben oltre la norma stagionale.

Nonostante l'alta pressione, il soleggiamento non domina ovunque in modo indisturbato. Si vanno infatti ulteriormente intensificando le nebbie in Val Padana e su valli interne del Centro Italia, ma localmente non mancano nubi basse sui litorali tirrenici a causa del ristagno dell'aria umida nei bassi strati.

Queste nebbie tendono ad assumere carattere di persistenza anche durante le ore centrali del giorno, ma sono caratteristiche del periodo invernale, durante i periodi con prolungata presenza dell'anticiclone come stiamo avendo in questo inizio del 2020.

L'inverno è quindi in una fase di stallo, dopo un dicembre che è risultato essere fra i più caldi degli ultimi decenni. Per delle novità bisognerà attendere il fine settimana, ma vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, venerdì 3 gennaio.

Il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni e su aree collinari montuose, mentre si assisterà ad un ulteriore progressivo aumento delle nubi basse lungo l'area tirrenica, con possibili pioviggini nella seconda parte della giornata tra Levante Ligure, Alta Toscana e nord-ovest della Sardegna.

Estese nebbie domineranno sulle pianure del Nord, in parziale sollevamento diurno sui settori occidentali, ma di nuovo in intensificazione dalla sera. Le temperature non subiranno variazioni, se non un lieve calo nei valori massimi sulle regioni di ponente a causa del minore soleggiamento.

