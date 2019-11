METEO in peggioramento martedì. Nuove imminenti forti piogge, ecco dove

A seguito del transito delle fase perturbata del weekend, le condizioni meteo non promettono nulla di buono, con un fronte che avanza a rapidi falcate dal Vicino Atlantico, convogliate da una profonda depressione sul Canale della Manica.

L'autunno sembra aver trovato la chiave giusta per manifestare il suo lato più piovoso che ad ottobre non si era quasi mai manifestato. Le perturbazioni atlantiche hanno ora finalmente il via libera per transitare verso l'Italia ed il Mediterraneo.

Porta atlantica aperta: conseguenze sul meteo italiano

Questo flusso perturbato caratterizzerà l'intera nuova settimana, a conferma di una svolta davvero drastica che ha il merito di riportare la pioggia in molte regioni d'Italia. Una nuova perturbazione, carica di pioggia, si appresta ad entrare in azione preceduta da un richiamo di correnti meridionali.

Il peggioramento è imminente! Come sovente accade con le perturbazioni in arrivo da ovest o nord-ovest, sono le regioni tirreniche e quelle di Nord-Est a risentire del maltempo più marcato. Vediamo il dettaglio del meteo atteso per domani, martedì 5 novembre.

Al Nord il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto ed il Levante Ligure con precipitazioni a tratti persistenti, mentre risulterà saltato l'estremo Nord-Ovest. Il grosso delle piogge, anche sotto forma di rovescio o temporale, andrà a colpire poi i versanti tirrenici.

Rovesci e temporali localmente forti sono attesi tra Lazio e Campania, mentre i fenomeni risulteranno intermittenti lungo i settori adriatici. Poche precipitazioni si avranno anche al Sud, a parte i temporali in Campania e sulla Sardegna soprattutto occidentale.

Dalla sera la tendenza è per un miglioramento al Nord e sulla Toscana. Questa nuova fase perturbata sarà accompagnata da venti forti e persino burrascosi in prevalenza di Libeccio, che rinnoveranno mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna e delle regioni tirreniche.

Pubblicato da Mauro Meloni

