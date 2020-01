Meteo peggiora, torna la NEVE verso il weekend. Ecco le zone coinvolte

Ci sarà un po' di movimento negli ultimi giorni della settimana, grazie al decadimento del potente campo di alta pressione. Il flusso atlantico inizierà infatti ad abbassarsi di latitudine invadendo l'Europa Occidentale e riagganciando il vortice depressionario che si era isolato sulla Penisola Iberica.

A partire da venerdì le correnti oceaniche, in seno ad una saccatura, andranno ad erodere il campo anticiclonico a partire da ovest anche sull'Italia. Si prevede infatti l'arrivo di una perturbazione, seppur debole, che sarà causa di un parziale peggioramento.

Meteo Nord Italia: ritornano piogge e nevicate. Vediamo dove

Torneranno piogge e anche qualche nevicata sui rilievi, in particolare della dorsale appenninica. Non si tratterà con ogni probabilità di maltempo particolarmente organizzato e peraltro questo cedimento dell'alta pressione potrebbe rivelarsi solo temporaneo.

La perturbazione, che porterà pioggia a neve, avanzerà verso le regioni nord-occidentali dell'Italia venerdì, portando le precipitazioni verso fine giornata soprattutto sull'alto versante tirrenico. In questo frangente si avranno le prime nevicate sull'Appennino, tra Liguria e settori tosco-emiliani, a partire dai 1000/1200 metri.

Evoluzione meteo: GROSSE NOVITÀ nel Weekend

Nella giornata di sabato il fronte agirà ancora su gran parte del Centro-Nord, con precipitazioni più probabili tra Emilia, Basso Triveneto e regioni tirreniche. Attese nevicate lungo l'Appennino, dai 1000 metri dei settori settentrionali fino ai 1400/1500 metri della dorsale centrale.

Solo durante occasionali fenomeni più intensi si avranno temporanei sconfinamenti a quote più basse. Saranno comunque nevicate deboli, in un contesto più autunnale che invernale, date le quote medio-alte in cui cadrà la neve.

Già domenica non sono attese ulteriori precipitazioni, in quanto il debole fronte sarà ormai traslato verso est. Non saranno poi coinvolte le Alpi dalla parte attiva della perturbazione e qualche debole fioccata si potrà avere sulle Prealpi del Triveneto.

