METEO PEGGIORA dal weekend, ondata TEMPORALI in marcia verso l'Italia

L'alta pressione si è ristabilita sull'Italia, supportata da nuovi flussi d'aria calda africana che ci accompagneranno fino alle ultime ore della settimana. Le temperature tenderanno ad aumentare ed avremo un assaggio d'estate nel fine settimana.

Questa nuova spinta anticiclonica raggiungerà subito il clou, in quanto poi nel weekend verrà gradualmente erosa da ovest da una depressione iberica, con conseguente arrivo di nuvolosità verso l'Italia a precedere il peggioramento vero e proprio.

Meteo Italia: ANTICICLONE AFRICANO fino al weekend, poi trambusto micidiale

Andando con ordine, il meteo per oggi, venerdì 8 maggio, sarà all'insegna dell'assoluta stabilità. In cielo non mancheranno velature alte e sottili oltre ad innocue stratificazioni, che comunque non saranno in grado di inibire più di tanto il soleggiamento.

Nelle ore più calde nubi si formeranno sui rilievi, soprattutto sulla cerchia alpina, anche per via di una minore forza dell'anticiclone. Non si attendono tuttavia precipitazioni, in un contesto termico che vedrà tepore al Nord, zone interne del Centro, della Puglia ed in Sardegna, con punte di 27-28 gradi.

Dall'anticiclone africano ai temporali, verso super stravolgimento meteo

La situazione inizierà a deteriorarsi lentamente nel weekend. Già sabato avremo il transito di nubi un po' più spesse, con addensamenti ad evoluzione diurna che sulle Alpi degenereranno in brevi temporali più intensi sui settori settentrionali del Piemonte e in Alto Adige.

Nella sera di sabato le nubi aumenteranno anche in Sardegna e sul medio versante tirrenico, con tendenza a qualche piovasco in nottata, per un corpo nuvoloso di matrice afromediterraneo, legate al flusso instabile che inizierà a farsi strada da ovest.

Il cambiamento si farà più importante domenica, con il transito di un primo modesto sistema frontale al Centro-Sud, accompagnato da locali piovaschi. Un altro impulso perturbato, ben più attivo, raggiungerà il Nord-Ovest, poi la Sardegna ed il resto del Nord, con un carico di primi rovesci e temporali localmente forti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

