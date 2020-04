Meteo Pasqua col SOLE e CALDO, Pasquetta arriva perturbazione. I dettagli

Il tempo soleggiato domina in avvio di weekend di Pasqua, contrassegnato da temperature pienamente primaverili grazie all'afflusso di aria subtropicale che converge in quota attorno al vasto campo di alta pressione dominante su tutta l'Europa Centro-Meridionale.

L'anticiclone è assoluto protagonista, anche se inizia a mostrare una lieve contrazione rispetto agli ultimi giorni. In Italia gli effetti di questo cedimento barico si vedranno solo dalla Pasquetta, mentre in Europa il cambiamento è più imminente per l'allungamento verso nord dell'alta delle Azzorre.

CALDO ESAGERATO, quasi estate. Ma da Pasquetta si cambia, attenzione!

Per effetto di questa manovra, un nucleo depressionario scivolerà sul bordo orientale dell'anticiclone atlantico puntando prima le Isole Britanniche e poi la Spagna. Nel contempo, aria più fredda legata alla saccatura scandinava inizierà a scendere verso il Centro Europa.

Gli effetti sull'Italia saranno inizialmente limitati, in quanto l'anticiclone sub-tropicale si manterrà ancora prevalente, seppure andrà a mostrare un certo indebolimento, eroso ad ovest dalle infiltrazioni di aria umida collegate al vortice che si approfondirà sul comparto iberico.

Weekend di Pasqua pessimo come non mai, le ultimissime meteo

Il dato più saliente è che per tutto il weekend pasquale avremo temperature sensibilmente superiori alla media con il sole garantito sino a Pasqua, anche se banchi di nubi medio-alte raggiungeranno le regioni di ponente nella seconda parte della giornata.

Una perturbazione si approssimerà ad alcune delle nostre regioni per la giornata di lunedì, la Pasquetta. Verso fine giornata di lunedì qualche precipitazione potrebbe raggiungere le Alpi Occidentali, la Liguria, la Toscana e il nord della Sardegna, ma si tratterà di fenomeni davvero irrisori.

Ci sarà una lieve diminuzione delle temperature nelle aree interessate dal peggioramento, ma con valori ancora sopra la norma. Solo da martedì ci sarà un calo termico più deciso, quando l'Italia risentirà in parte della discesa d'aria fredda da nord che punterà però principalmente la Penisola Balcanica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

