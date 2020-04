Meteo di Pasqua e Pasquetta con novità, ma tutti a casa per il coronavirus

Un esteso anticiclone di blocco domina su oltre mezza Europa. Siamo alle prese con caldo anomalo in molte nazioni del Continente, ma anche in Italia si avvertono pienamente gli effetti della presenza dell'anticiclone con tempo stabile e temperature in ulteriore lieve aumento.

Questa fase anticiclonica durerà ancora alcuni giorni e tale situazione produrrà il picco del caldo anomalo, proprio a ridosso del weekend pasquale tanto che i termometri saliranno fino a picchi di 25 gradi ed oltre specie sulle pianure del Nord, con clima che sarà addirittura tipico di fine primavera.

Meteo Pasqua e Pasquetta, anticiclone in difficoltà. I possibili effetti

Un mutamento di circolazione soprattutto a livello europeo si dovrebbe tuttavia concretizzare proprio tra la Pasqua e la Pasquetta, con un cambio d'assetto che l'anticiclone delle Azzorre tornare a puntare verso nord, in allungamento verso l'Islanda ed il Mare di Norvegia.

In questo frangente, un nucleo depressionario scivolerà sul bordo orientale dell'anticiclone atlantico puntando prima le Isole Britanniche e poi la Penisola Iberica. Nel contempo, aria fredda legata alla saccatura scandinava tenderà a sprofondare verso il Centro-Est Europa.

Gli effetti sull'Italia saranno limitati, in quanto l'anticiclone sub-tropicale si manterrà ancora prevalente, seppure andrà a mostrare un certo indebolimento, eroso ad ovest dalle infiltrazioni di aria umida collegate al vortice che si approfondirà sul comparto iberico.

Ammassi nuvolosi tenderanno quindi a dirigersi verso l'Italia tra la Pasqua e la Pasquetta, ma piuttosto sfrangiati e tutt'altro che organizzati. Solo alla fine della Pasquetta nuvolosità più spessa potrebbe raggiungere parte del Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna con qualche occasionale pioggia.

In generale, quindi, le festività pasquali si annunciano più che discrete, sebbene con tempo meno assolato di questi giorni. A prescindere dal meteo, sarà però necessario rimanere in isolamento tutti a casa per continuare la lotta contro il coronavirus e non farsi tentare dal bel tempo per organizzare gite e ritrovi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

