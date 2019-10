Meteo ottobre 2019: è mancato totalmente il freddo

I lettori si saranno sicuramente accorti che il meteo del mese di ottobre 2019 è stato decisamente mite da nord a sud.

Ci sono state delle divergenze notevoli per quanto riguarda le precipitazioni con alcune aree del nostro paese estremamente piovose (Nord-Ovest in primis, ma anche le due Isole Maggiori hanno avuto dei flussi notevoli, sebbene più localizzati), altre aree più o meno in media e altri ancora quasi totalmente all'asciutto, tra cui la Puglia, la regione che in assoluto ha avuto meno precipitazioni.

Il comun denominatore di questo mese, però, è stato proprio il caldo, nel senso che le temperature si sono sempre costantemente mantenute sopra media, da nord a sud, in qualsiasi condizione meteo, anche col maltempo. In questo caso, infatti, piogge e temporali sono stati registrati con temperature sempre troppo alte e la quota neve è rimasta veramente elevata.

In definitiva, in questo ottobre 2019 sono mancate le irruzioni fredde da nord e nord-est, ma soprattutto le correnti di matrice ostinatamente meridionale hanno portato nel nostro paese masse d'aria di origine sahariana, decisamente calda, la quale, una volta sorvolato il Mediterraneo anch'esso molto caldo, ha portato fasi meteo di forte maltempo, con fenomenologia anche molto severa.

Pubblicato da Davide Santini

