METEO, ormai è RIBALTONE: sfumature d'Inverno

I Centri Meteo, che elaborano i modelli matematici di previsione, questi ultimi giorni hanno mostrato delle performance previsionali più scarse della media. E non ci riferiamo al solo modello matematico americano, che ci teniamo a sottolineare, è fonte di dati meteo di buona parte delle APP meteo mondiali, così anche dei maggiori siti web che distribuiscono nel Mondo informazione meteo.

Credit foto AdobeStock.

I fatti: il modello matematico americano, insistentemente aveva prospettato l'ingresso di aria molto fredda verso le regioni italiane, con persino la formazione di un centro di Bassa Pressione sul Mar Tirreno. Questo avrebbe richiamato rapidamente aria fredda verso di sé, e acquisito forza nel mare più caldo della media. Si poteva realizzare un ciclone mediterraneo esplosivo, uno dei tanti che abbiamo vissuto questo Autunno. Previsione prospettata dal modello matematico GFS nelle proiezioni di Capodanno.

Genesi meteo di una ondata di freddo con ulteriore ciclone nevoso

Il modello matematico europeo prospettava il travaso di aria fredda sopratutto verso i Balcani, con una marginale influenza dell'Italia. Con tale proiezione mancavano i presupposti per la genesi di un ciclone nel Mar Tirreno, essendo decisamente invasiva l'azione dell'Alta Pressione europea.

Entrambi i Centri Meteo prospettavano un cambiamento comunque rilevante, ed in considerazione della differenza ingente di previsione, la via di mezzo era quella di un periodo freddo verso l'Italia verso l'Epifania.

Meteo a 7 GIORNI: dall'Anticiclone a nuovo FREDDO con NEVE, vediamo dove

Ma la complessa previsione ha ribaltato ancora la linea di tendenza, infierendo ancor più sull'affidabilità previsionale di tale evento meteo, in quanto l'Alta Pressione europea è troppo forte, e rischia di divenire un muro insormontabile per almeno una settimana (se non oltre) ad ogni cambiamento radicale della circolazione atmosferica verso una parvenza di normalità invernale.

Se in passato quello in atto era denominato periodo delle "secche di Gennaio", se mi permettete, ora lo definirei anomalie climatiche, perché di normale or ora c'è davvero poco.

Meteo 15 giorni, l'INVERNO di Gennaio prenderà forma

Il freddo russo se ne sta oltre la catena montuosa degli Urali, e nella Russia europea si registrano temperature molto superiori alla media. E per ora, nessuna proiezione a due settimane propone la naturale espansione del gelo siberiano verso ovest, mentre si concretizza una vastissima e ingente anomalia climatica, la cui via di uscita è fissata giorno dopo giorno sempre più a data incerta.

In questi giorni balzano alle cronache i disastri che succedono nella lontanissima Australia, dove è in atto un cataclisma di fuoco. Le temperature sono altissime, gli incendi divorano chilometri quadrati di vegetazione, uccidono, si fanno spazio nei centri abitati.

L'evento meteo che favorisce un tal disastro in qualche modo ci riguarda, in quanto anche noi avremo l'Estate, e considerando quanto le precedenti siano state estremamente anomale, il timore di una crisi climatica estiva non è remota.

Meteo Gennaio 2020, trend verso il freddo e la neve in molte regioni

Ma per ora siamo protetti dalla stagione astronomica invernale, il caldo anomalo rende la stagione meno rigida, riduce i consumi di riscaldamento. Ma questo non è affatto normale.

Per ora sono cessate le grandi piogge, le nevicate, sopratutto quelle di entità monsonica che abbiamo visto in alcune aree d'Italia. Siamo in Alta Pressione, è anomalia climatica.

L'aria fredda scivolerà ad est all'Epifania, poi altri impulsi freddi giungeranno da nord, e basterà davvero poco per innescare una burrasca anche nei nostri Mari che saranno ancora ben più caldi rispetto alla media.

Il rischio di contrasti termici in stile semi-autunnale proseguirà stante questo tempo pazzo, irriconoscibile. Serve solo una scintilla per far esplodere questa quiete in tempesta.

Il bel tempo invernale lo abbiamo vissuto anche in decenni passati, ma nella nostra Epoca fa paura, sopratutto alla luce di quanto ci dice la scienza del clima.

Meteo gelido Epifania con ciclone nevoso perfetto

Concludo questo intervento sottolineando che le previsioni meteo sono sempre stime, solo prospettive di ciò che potrebbe succedere nel futuro nella caotica atmosfera, sempre più influenzata dai cambiamenti climatici. Nessuno sbaglia a sostenere questa o quella tesi se riferita ad uno o più Centri Meteo. Qui nessuno gioca a fare l'indovino, come tutti voi siamo curiosi di conoscere il futuro, e continueremo a farlo come sempre.

Taluni, ancora nel 2020 credono che i meteorologi dispongano della sfera di cristallo, che possano fare previsioni meteo solo con l'ausilio di stazioni meteo, anzi del satellite, ma non è così, tutto ciò è Preistoria. I tempi moderni ci mettono a disposizione una moltitudine di informazioni che indicano tracce, ovvero stime e mai certezze di cosa succederà in Atmosfera, e lo sottolineiamo, queste sono previsioni.

Pubblicato da Federico De Michelis

