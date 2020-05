METEO OGGI, VORTICE freddo scuote Italia: TEMPORALI, GRANDINE, persino NEVE

Lungo il corridoio di correnti settentrionali, in scorrimento lungo il fianco orientale dell'anticiclone sbilanciato dall'Ovest Europa alla Scandinavia, aria sempre più fresca raggiunge l'Italia ed è causa di un severo deterioramento delle condizioni atmosferiche.

Le correnti più fredde, facenti capo alla saccatura balcanica, stanno infatti accompagnando l'intrusione di un fronte sull'Italia, costituito da fenomeni temporaleschi che, dopo aver colpito il Nord, si estendono in modo irregolare verso parte del Centro-Sud.

Meteo, ecco le previsioni sino Giugno: tanti TEMPORALI, GRANDINE, rinfresca

Questo impulso instabile è legato ad un vortice freddo in quota, che inevitabilmente comporta un'accentuazione delle condizioni meteo instabili. I temporali tendono a dilagare sulla Penisola, coinvolgendo maggiormente le regioni centrali, con fenomeni anche forti e grandinigeni.

Il dettaglio meteo per oggi vedrà tempo ancora in parte compromesso al Nord nelle prime ore della giornata, specie tra Basso Veneto ed Emilia Romagna, mentre subentreranno ampie schiarite altrove in attesa di nuovi acquazzoni pomeridiani su aree alpine, prealpine ed Appennino Settentrionale.

FRONTE FREDDO irrompe venerdì, sconquasso meteo con ondata forti TEMPORALI

Il grosso dell'instabilità si accanirà sulle regioni centrali, con meteo capriccioso già dal mattino su versanti adriatici, zone appenniniche e interno della Toscana. Avremo rovesci e temporali anche grandinigeni in estensione al Lazio, ma tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata a partire da Toscana e Marche.

Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso su parte dell'Appennino Centro-Settentrionale a quote superiori ai 1500/1700 metri, specie durante i fenomeni più intensi. La neve a quote medie non è così eccezionale per il periodo, qualche giorno fa un velo bianco si è depositato sulle cime d'Abruzzo.

Sul Sud ci saranno dapprima maggiori schiarite, poi tenderà a peggiorare su Molise, alta Puglia, interno Campania e Basilicata con acquazzoni verso sera. Il tempo sarà più assolato tra bassa Calabria e Isole. Le temperature caleranno verso valori sotto la media.

Non ci sono buone notizie nemmeno per l'evoluzione del weekend, segnato da instabilità che dovrebbe coinvolgere il Centro-Sud e la Sicilia con temporali diffusi e non solo limitati alle zone interne o montuose, ma in una certa misura anche il Nord, specie in riferimento all'Arco Alpino.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

