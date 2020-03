Meteo Oggi, nuova perturbazione: neve e temporali, i dettagli

Una nuova perturbazione sta iniziando ad interessare in queste ore i settori del Nord soprattutto il Nordovest dove si segnalano le prime precipitazioni sparse nevose sui rilievi alpini. Nelle prossime ore il meteo andrà ulteriormente peggiorando un po' su tutto il settentrione con piovaschi più diffusi però sempre si settori ovest. Continuerà anche a cadere le neve sui comparti alpini.

Nel corso della giornata le cose non cambieranno di molto. Tra il pomeriggio e la sera la perturbazione si muoverà verso levante portando qualche pioggia anche sulla Sardegna e sulle coste tirreniche del Centro specie tra la parte più meridionale della Toscana e il nord del Lazio.

Sul resto del Paese il quadro meteorologico risulterà sicuramente asciutto anche se non mancheranno nubi sparse più dense sul basso Tirreno.

Le temperature faranno registrare una moderata diminuzione nei valori massimi al Nord. Rinforzano i venti di Maestrale sulla Sardegna, di Ponente sull'area tirrenica ed una moderata Tramontana riuscirà ad accarezzare il versante adriatico.

Il brutto tempo sarà comunque destinato ad abbandonare il nostro Paese già nel corso della notte successiva e nelle primissime ore di martedì quando il meteo comincerà a dare importanti segnali di miglioramento. Il resto della giornata non sarà tuttavia ben soleggiata. Continueranno ad essere infatti presenti parecchie nubi specie al Centro-Nord con anche qualche fenomeno sparso sulle aree delle prealpi e di settori alpini con possibili nevicate a quote medio-alte.

Le temperature non faranno registrare particolari variazioni salvo un moderato aumento nei valori massimi al Centro-Nord.

Ancora venti orientati da nord-ovest sul lato tirrenico e da nord sul medio e basso Adriatico.

Infine da mercoledì il quadro meteorologico generale sarà destinato a subire un netto cambiamento verso un contesto tipicamente primaverile in quanto un'area di alta pressione in parte delle Azzorre e poi matrice sub-tropicale avvolgeranno gran parte del nostro Paese riportando sole e caldo fuori stagione su alcuni angoli d'Italia. Di questo però ce ne occuperemo in altra sede.

Pubblicato da Piero Luciani

