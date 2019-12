Meteo Oggi irrompe perturbazione Freddo con burrasche di Vento. Previsioni fino a Mercoledì

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. Si apre una settimana che sarà caratterizzata da molta dinamicità sul fronte meteo. Dopo un lungo periodo contrassegnato da un meteo tipicamente autunnale, ora le correnti si orientano da nord ovest e l'atmosfera comincerà via via a raffreddarsi.

Già da oggi una perturbazione a carattere freddo valicherà molto velocemente l'arco alpino. Gli effetti saranno ben diversi a seconda delle zone. Partendo dal Nordovest segnaliamo un rinforzo dei venti di caduta (Fohn alpino) che produrranno una fase di tempo ventoso, limpido e più mite.

Situazione ben diversa invece sul Nordest dove nubi e piogge sparse come nel resto anche di molti settori tirrenici del Centro come la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Altre piogge bagneranno alcuni comparti del Sud come la Calabria e la Sicilia.

Meteo SETTIMANA burrascoso: freddo, rischio neve in pianura

Meglio il tempo altrove, anche se i venti di Maestrale condizioneranno l'atmosfera su tutto il lato tirrenico con possibili mareggiate sulla Sardegna occidentale, dove sono previsti venti burrascosi.

Le temperature faranno registrare una generale diminuzione ad eccezione del Nordovest interessato dai venti di caduta.

Meteo 7 GIORNI: serie di PERTURBAZIONI e più FREDDO in settimana

Anche nelle successiva 24-48 ore il meteo continuerà ad essere condizionato dalle correnti nord atlantiche. Martedì i venti saranno disposti maggiormente da nord con la Tramontana che spingerà il fronte sopraggiunto lunedì verso le regioni del Sud e del Medio e basso Adriatico dove ovviamente il meteo si manterrà fortemente instabile.

Sul resto d'Italia il quadro meteorologico si manterrà invece piuttosto tranquillo e a tratti anche bel soleggiato. Farà però freddo soprattutto al Nord e nelle vallate interne del Centro dove di notte i termometri potranno scendere anche sotto lo zero dando origine ad estese gelate. Attenzione, ci saranno valori termici praticamente in linea con la norma del periodo.

La giornata più tranquilla potrebbe essere invece quella di mercoledì quando il meteo si manterrà abbastanza soleggiato specie al Centro Nord seppur in un contesto ancora molto ventoso e rigido.

Dalla serata invece si avvicinerà una nuova minaccia che potrebbe portare ad un veloce e freddo peggioramento atteso per la notte successiva. Ma di questo ce ne occuperemo in altri approfondimenti.

Meteo 15 giorni, l'INVERNO si giocherà a ridosso del Natale

Pubblicato da Piero Luciani

