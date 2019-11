Meteo oggi, imminente peggioramento. Nuova perturbazione tra poche ore

Evoluzione meteo: è proprio il caso di dire che l'Italia è letteralmente stressata sul fronte meteorologico, e per altro continuerà ad esserlo anche nel prossimo futuro con correnti dall'Atlantico sempre pronto ad inviare con sequenza ormai regolare numerose perturbazioni cariche di forti piogge.

Dopo l'effimera tregua di ieri per parecchie zone del Paese, ecco che tra oggi e domani è atteso l'arrivo di un nuovo peggioramento. Vediamo più nel dettaglio quali saranno le regioni maggiormente colpite.

ECCEZIONALE GRANDINATA si abbatte su Napoli: il video

Questa mattina avremo già in azione alcune piogge sparse sulle regioni settentrionali ma anche lungo la fascia tirrenica centrale come su Toscana e Lazio. Qualche nevicata potrà cadere sull'arco Alpino occidentale mediamente intorno ai 1200-1300 metri di quota.

Col trascorrere della giornata il meteo andrà ulteriormente peggiorando sulle regioni del Nordovest, sulla Sardegna e ancora su tutta l'area tirrenica con piogge localmente moderate sulla Toscana, nel Lazio e fino ai settori costieri settentrionali della Campania. Nel corso della sera inoltre, sono attesi forti rovesci anche temporaleschi sulla Liguria di ponente.

Meteo 7 giorni: ancora PIOGGIA, TEMPORALI. Verso FORTE MALTEMPO nel weekend

Sul resto d'Italia avremo una situazione più quieta ed asciutta con anche qualche provvidenziale schiarita sui versanti adriatici del Centro e su gran parte del Sud.

Venerdì invece il nuovo peggioramento dilagherà in modo più evidente su tutte le regioni settentrionali, colpendo comunque ancora tutta l'area tirrenica. Tra il pomeriggio e la sera il tempo diverrà perturbato sull'estremo Nordovest con intense piogge sotto forma di rovesci e nubifragi specie sul Ponente ligure e su alcuni tratti del basso Piemonte. Su queste zone ci attendiamo una successiva notte di forti precipitazioni. Ancora neve sulle rispettive aree alpine sopra i 1300 metri, ma anche a quote inferiori in Piemonte.

Meteo Italia sino al 1° Dicembre: arriva l'INVERNO e cambia tutto

Altrove il meteo continuerà a mantenersi discreto specialmente sulle zone adriatiche centrali e su tutto il meridione d'Italia.

Poche le novità inoltre sul fronte climatico in quanto le temperature continueranno a rimanere più o meno allineate ai valori di questi giorni.

Meteo per domani, giovedì 21 novembre. NUOVE PIOGGE, ecco le aree coinvolte

E per il weekend? Le notizie purtroppo non sono per nulla buona, ma ce ne occuperemo nell'articolo dedicato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

