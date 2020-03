Meteo: Oggi e Domani tutti a casa per Coronavirus. Peggioramento

L'alta pressione che in questi giorni ha regalato una parentesi tipicamente primaverile a molte regioni d'Italia comincia ad accusare un parziale cedimento. Ne approfitterà subito una perturbazione per attraversare molto velocemente l'Italia da nord a sud. SABATO dunque si aprono gli ombrelli, ma DOMENICA la perturbazione scivolerà via molto rapidamente incalzata da un graduale ritorno dell'alta pressione.

Ma vediamo meglio nel dettaglio dove pioverà nel corso di questo fine settimana.

Meteo Italia sabato 14 Marzo. Irrompe fronte freddo, con PIOGGIA e NEVE

Già dalle prossime ore capiremo come il sabato non sarà certo una giornata di sole per molte regioni del Paese. Al settentrione infatti, nubi e piogge sparse colpiranno, seppur in forma irregolare, soprattutto il Trentino, la Lombardia, Il Piemonte e a seguire la Liguria di Levante, l'Emilia e l'alto Veneto.

Ci sarà anche spazio per qualche nevicata sui rilievi alpini in particolare su quelli centrali.

Attenzione attenzione, l'INVERNO si potrebbe svegliare!

Spostandoci al Centro Italia alcune piogge bagneranno la Toscana orientale, il sud della Marche, l'Umbria e tra il pomeriggio e la sera altre precipitazioni scenderanno verso sud colpendo l'Abruzzo, il Molise, la Puglia ed in serata anche la Basilicata fino alla Calabria. Più asciutto invece il meteo sul lato tirrenico e sulle due isole Maggiori.

Per quanto riguarda la temperature faranno registrare una generale diminuzione al Centro-Nord. Rimarranno stazionaria invece su gran parte del Sud con ancora caldo fuori stagione sulla Sicilia.

La seconda parte del weekend invece, vedrà una domenica con il ritorno dell'alta pressione che sospingerà la perturbazione molto rapidamente verso levante. Il meteo sarà già dal mattino contrassegnato dal ritorno del sole al Nord e su tutta l'area tirrenica. Continuerà a zoppicare invece sulle regioni del basso adriatico e su alcuni tratti del Sud. Piovaschi sparsi infatti sono attesi sulla Puglia, la Basilicata e in Calabria.

Il ritorno al bel tempo al Nord e sui comparti tirrenici favorirà un moderato aumento delle temperature. Viceversa caleranno i termometri sulle regioni disturbate dal tempo incerto.

Pubblicato da Piero Luciani

