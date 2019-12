Meteo Oggi: Burrascoso con forti venti, maltempo prima della NEVE

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. In questo editoriale vogliamo analizzare il meteo da oggi e fino a giovedì, periodo nel quale passeremo da una fase di maltempo su alcuni regioni, ad un periodo più tranquillo per tutti.

Iniziamo dunque il nostro breve viaggio partendo dalla giornata di oggi quando i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali aprendo la strada a fredde correnti di Tramontana.

Meteo al 15 Dicembre: serie di PERTURBAZIONI con NEVE a quote basse

Questo intenso movimento delle masse d'aria spingerà velocemente il fronte perturbato sopraggiunto ieri verso le regioni adriatiche e gran parte del Sud. Ombrelli aperti soprattutto nelle Marche, in Abruzzo sul Molise, in Puglia fino alla Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno dunque parecchie le regioni specialmente quelle del Mezzogiorno ad essere interessate da piogge e qualche temporale.

Ci sarà spazio anche per la neve che cadrà sull'Appennino abruzzese a quote mediamente intorno ai 1000/1200 metri di quota.

METEO per domani, martedì 10 DICEMBRE. Invernata con VENTO, PIOGGIA e NEVE

Baciate dal sole invece le regioni del Nord Italia, tutto il resto del Centro e la Sardegna. Su queste regioni però ci saranno due importanti elementi da tenere in forte considerazione: nelle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro ci sarà il freddo notturno e mattutino con valori termici che potranno scendere anche sotto lo zero su alcuni tratti di pianura.

Sulla Sardegna invece, le intense correnti di Tramontana, porteranno ad un sensibile aumento del moto ondoso e conseguenti mareggiate.

Domani la perturbazione continuerà a disturbare marginalmente il meteo all'estremo Sud in particolare tra la Calabria e la Sicilia orientale, ma il tempo sarà comunque destinato a migliorare su tutti i comparti.

Meteo Italia sino al 21 Dicembre: incisiva variabilità con periodi anche freddi

Al Centro Nord avremo condizioni meteo decisamente tranquille fino al pomeriggio quando una nuova insidia si avvicinerà alle regioni del Nordovest, dove già in serata si avranno alcune piogge e qualche nevicata a bassa quota sulla Valle d'Aosta e sul Piemonte più occidentale.

Nel corso della notte questo nuovo veloce peggioramento viaggerà a grandi passi verso il Nordest dove si avranno altri piovaschi sparsi e qualche spruzzata di neve sulle Alpi orientali e sull'Appennino tosco emiliano.

Giovedì mattina insisteranno alcune precipitazioni ancora sul Nordest, ma anche su alcuni tratti del Centro come in Toscana, in Umbria e sulla Marche.

Col passare delle ore il quadro meteorologico andrà rapidamente migliorando con timidi disturbi residui al Nordest e su alcuni tratti del basso Tirreno.

Rinforzerà nuovamente il Maestrale su tutta l'area tirrenica mentre la Tramontana la ritroveremo sul lato adriatico.

Dopo l'ennesima breve pausa nella seconda parte di giovedì, prepariamoci ad un nuovo intenso peggioramento del quale parleremo più nel dettagli in altri approfondimenti, in quanto è cresciuto il rischio di neve sino alla Valle Padana.

Pubblicato da Piero Luciani

