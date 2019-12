Meteo Oggi: burrasca di Santa Lucia, venti fortissimi e mareggiate sui mari occidentali italiani

METEO: il giorno di Santa Lucia è considerato, popolarmente, il "giorno più corto che ci sia", non solo per un gioco di parole e di rima, ma anche perché, prima del 1580 e della riforma del Calendario Gregoriano, la festa di Santa Lucia cadeva effettivamente in prossimità del solstizio invernale.

Pilotata dai venti intensissimi della Depressione d'Islanda, una perturbazione atlantica irrompe sulla nostra Penisola, e la attraverserà rapidamente da Nord verso Sud, sviluppando, lungo i versanti tirrenici, dei venti fortissimi da libeccio e poi da maestrale.

Le raffiche di vento potrebbero raggiungere, e forse superare, i 130 km/h a ovest della Corsica e della Sardegna, sulle Bocche di Bonifacio (lo stretto che separa le due isole) e poi lungo il medio e basso Tirreno.

Meteo BURRASCOSO, neve anche forte in pianura, MAREGGIATE, grandine

Sulle zone interne della Corsica le raffiche potrebbero raggiungere i 220 km/h di velocità.

Come conseguenza, forti mareggiate sono previste, tra venerdì e sabato, sui mari occidentali italiani, soprattutto sul Basso Tirreno.

Imminente TEMPESTA DI SANTA LUCIA: MALTEMPO e altra NEVE in pianura al Nord

METEO per venerdì 13. MALTEMPO e BUFERE, NEVE a tratti in pianura al Nord

Pubblicato da Giovanni De Luca

Inizio Pagina