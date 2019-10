Meteo Oggi ancora mite, ma arriverà il FREDDO

Evoluzione meteo: il quadro meteorologico generale è destinato a subire un importante cambiamento nelle prossime 48-72 ore. Siamo dunque alla fine di questo lunghissimo periodo contrassegnato da un autunno anomalo dal punto di vista climatico.

A poco infatti sono serviti gli intensi peggioramenti che non hanno fatto altro che produrre solo problemi al nostro territorio e addirittura vittime. Il contesto generale infatti, si è mantenuto sempre bel al di sopra della norma e con parentesi a tratti anche di stampo quasi estivo.

Ma ora la situazione, come già accennato, è in fase di cambiamento. Già da oggi si avvertiranno i primi segnali, con un generale aumento delle nubi che porteranno qualche pioggia sparsa nel corso della giornata al Nord ma segnatamente sui rilievi alpini e prealpini. Sul resto d'Italia il meteo continuerà invece a rimanere ben tranquillo e con un tipo di clima ancora caldo per la stagione.

Una minacciosa saccatura in discesa dal nord Europa si appresta ad interessare con la sua aria molto fredda il nostro Paese. La formazione di un minimo di bassa pressione sull'Italia centrale darà luogo da martedì ad un netto peggioramento delle condizioni meteo, dapprima su tutto il Nord ma in seguito anche su alcune regioni del Centro specie la Toscana e il nord della Marche.

Sulle regioni del Nordest le piogge potranno essere accompagnate anche da qualche temporale in quanto cominceranno a soffiare fredde e tese correnti di Bora, che contrasteranno con le temperature ancora elevate.

Attenzione al conseguente e brusco calo termico che potrà inoltre provocare qualche spruzzata di neve sui rilievi alpini, specie su quelli orientali intorno ai 1300 metri di quota con possibili deboli nevicate anche sulle cime più alte dell'Appennino tosco emiliano.

Mercoledì il meteo sarà ancora fortemente compromesso al Centro Nord anche se le piogge e i temporali saranno più diffusi ed importanti sulle regioni centrali. Verso sera le piogge si andranno addirittura attenuando al Nord mentre comincerà a peggiorare il meteo anche al Sud. Sarà il preludio ad un giovedì di maltempo sulle regioni meridionali con qualche pioggia ancora al Centro ed un tipo di tempo invece più tranquillo al Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

