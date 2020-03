Meteo Oggi a tratti PIOVOSO e Neve, meglio Domani

Già in queste ore possiamo ben capire come il sabato non sarà certo tranquillo sul fronte meteo. Se escludiamo un po di sole al Nordovest e nel pomeriggio anche al Nordest, sul resto del Paese il brutto tempo sarà all'ordine del giorno a causa di un vortice di bassa pressione in lento movimento verso levante.

Nubi, piogge e qualche temporale, colpiranno praticamente per tutto il corso della giornata gran parte del Centro e il Sud del Paese. I fenomeni saranno più intensi e diffusi soprattutto sul lato tirrenico e dunque sul Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Anche sul versante ionico la pioggia risulterà a tratti importante. Un po' meglio invece andranno le cose sul comparto adriatico dove i fenomeni saranno meno probabili con anche qualche temporanea schiarita.

Meteo di Marzo, tra Freddo, Piogge e pause Asciutte

Sul fronte termico registreremo una temporanea diminuzione nei valori massimi al Centro-Sud, mentre rimarranno stazionari al Nord dove invece continuerà a fare piuttosto freddo la notte nelle prime ore del mattino.

Domenica il quadro meteorologico risulterà decisamente più tranquillo su molte regioni del Paese. Faranno eccezione le estreme zone dell'Italia meridionale con ancora possibili piovaschi nel sud della Puglia, la Calabria ionica e i comparti centro-orientali della Sicilia.

METEO Estremo di Primavera: Novità galoppanti

Tra il pomeriggio e la sera tuttavia, assisteremo ad un progressivo aumento delle nubi al Nord-ovest e sui settori alpini centro-occidentali per l'approssimarsi di un nuovo fronte atlantico.

Lunedì infatti, sarà una giornata nuovamente instabile specialmente per le regioni settentrionali e per tutto il versante tirrenico. Queste saranno le zone a maggior rischio di pioggia. Moderata variabilità con alternanza tra nubi e schiarite invece sul lato adriatico dove si registrerà un ulteriore incremento delle nubi solo tra i taro pomeriggio e la sera ma sempre in un contesto asciutto.

Lunedì le temperature faranno registrare un timido calo nei valori massimi al Nord e sul lato tirrenico a causa ovviamente della maggior ingerenza delle nubi e delle piogge sparse. Poche invece le novità sul resto del Paese.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina