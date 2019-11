Meteo novembre 2019 piovosissimo: i riscontri simili recenti

Che sia un novembre dal meteo esageratamente piovoso è chiaro a tutti, ma abbiamo avuto degli altri riscontri eccezionali in anni recenti. Eravamo abituati ad avere alcuni autunni piuttosto asciutti, uno su tutti l'eccezionale 2015, dove in alcune zone non è caduta una goccia d'acqua in tutto il mese di novembre, ma anche altri novembre recenti, dove è piovuto tutto in una sola volta come nel 2011 o nel 2016.

Un novembre piovosissimo è stato nel 2010, mentre l'ultimo caso dove si sono registrate piogge in quantità eccezionale è stato nel 2014, quando un meteo straordinariamente perturbato ha interessato il Nord e le centrali tirreniche per tutto il mese.

Quest'anno siamo sulla falsariga di quell'eccezionale 2014, in alcune zone d'Italia (basso Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio) siamo addirittura oltre i valori di quell'incredibile anno e ciò la dice lunga sull'eccezionalità di questo novembre 2019.

Ovviamente ci sono delle eccezioni: i lettori del Sud-Est si chiederanno dove sono finite tutte queste piogge, in realtà la zona tra le Marche e la Puglia non ha registrato un novembre particolarmente straordinario, proprio perché le precipitazioni che arrivano dalla porta atlantica fanno piovere al Nord, sulle tirreniche e sulle due Isole Maggiori, mentre per le regioni adriatiche il meteo più piovoso è quello dettato da correnti da est e nord-est.

Il prosieguo del mese dovrebbe continuare a proporre questo tipo di tempo ancora per alcuni giorni, prima di una possibile breve fase asciutta per tutti, per una volta gradita senza se e senza ma.

Pubblicato da Davide Santini

