Meteo Nord-Ovest: TANTISSIMA PIOGGIA, possibili criticità

Sono condizioni meteo di estremo maltempo per alcune regioni nord-occidentali: già la situazione è abbastanza difficile in alcune aree della Liguria, in particolare quella centrale vicino Genova, dove in questo mese di ottobre ci sono anche cumulati 800 mm, un valore veramente impressionante.

Nei prossimi giorni la stazionarietà del meteo dovuto alla goccia fredda a lenta evoluzione proporrà nuovi scenari molto piovosi per la Liguria: ma non è solo lei a essere sotto la lente di ingrandimento, poiché anche l'alto Piemonte e il Verbano (Lago Maggiore) sono a rischio possibile esondazione.

Meteo 7 giorni: PIOGGE persistenti al Nord-Ovest, CALDO anomalo al Sud

Queste sono in assoluto le due aree più soggette a eventuali fenomeni meteo alluvionali, sia puntuali sia areali, ma possibili allagamenti non sono da escludersi anche in altre località del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia occidentale.

Meteo Italia 15 giorni, BURRASCA d'Autunno poi seguirà FREDDO

È curioso notare dalla cartina come ci sia un forte taglio delle precipitazioni, nel senso che si passa in poche decine di chilometri da situazioni decisamente critiche (con accumuli di pioggia veramente molto ingenti) ad altre zone dove praticamente non cadrà neanche una goccia d'acqua.

In questo articolo il focus è stato fatto per il Nord-Ovest, poiché sarà l'unica regione che riceverà precipitazioni: se escludiamo qualche possibile veloce coinvolgimento al Nord-Est e qualche acquazzone o temporale qua e là in Sardegna, tutto il resto d'Italia sarà praticamente all'asciutto, perlomeno sino al 26 ottobre.

Invitiamo i nostri lettori a seguire l'evoluzione meteo della goccia fredda prevista prossimamente.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina