Meteo Nord Italia: un anno con poche gelate

È un anno con poche gelate, a causa sia di un meteo piuttosto mite, sia della persistenza di cieli coperti anche di notte.

In molte regioni d'Italia, soprattutto al Nord ma anche in diverse vallate del Centro e localmente al Sud, dovrebbero già essere particolarmente frequenti le gelate: quest'anno, invece, sono state decisamente poco presenti, solo con qualche occasione di gelo notturno al Nord nella prima metà di dicembre, ma in altre zone d'Italia addirittura non è ancora arrivata una nottata di gelo.

Questo perché molte aree sono sempre state interessate da flussi meridionali, con un meteo decisamente mite e spesso anche umido.



Tali condizioni sono le peggiori per avere delle gelate, infatti non capitano se non con irruzioni di aria gelida da nord e Nordest, le quali quest'anno sono quasi del tutto mancate, a parte una settimana di freddo invernale ma ordinario.

Cosa ci prospetta il meteo a lungo termine? Non avremo ancora delle occasioni per gelate diffuse, proprio perché un potente anticiclone potrebbe interessare il nostro paese dalla Vigilia di Natale in poi e anche nel lungo termine non si intravedono delle vere e proprie irruzioni fredde. Ci potranno essere delle gelate notte tempo soprattutto perché le nottate sono estremamente lunghe, ma saranno solo delle gelate da irraggiamento (cioè da cielo sereno e aria ferma) e non dettate da un vero e proprio ingresso di stampo invernale.



Insomma, ancora per diverso tempo il meteo non sarà affatto invernale, poiché in questo periodo è un'alternanza tra fasi di stampo autunnale e primaverile.

