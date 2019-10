Meteo Nord Italia: TANTE PIOGGE, soprattutto al Nord-Ovest

La configurazione meteo di questi giorni e di quelli successivi è la più favorevole a precipitazioni abbondanti al Nord-Ovest.

Quasi tutta Italia sarà alle prese con clima sciroccale e temperature molto miti, compresa anche la Romagna e parte del Nord-Est, mentre l'unica area soggetta a piogge anche persistenti è proprio il Nord-Ovest, ovvero Piemonte, val d'Aosta, liguria, alta Toscana, ovest Emilia, ovest Lombardia.

Previsioni a grandi linee per i prossimi giorni: Italia letteralmente spaccata in due, con forte maltempo all'estremo Nord-Ovest e mite e asciutto in quasi tutto il Centro-Sud.

Questo perché la saccatura è a ovest del nostro paese e si isolerà in circolazione chiusa, ovvero goccia fredda, e le regioni sopracitate saranno nel ramo più instabile, alle prese con meteo decisamente infausto e molto piovoso.

Forte maltempo al Nord-Ovest: le aree più critiche sono Basso Piemonte, est Liguria e Zona Laghi lombardi.

Come abbiamo già scritto in altri articoli, sussiste il rischio di fenomeni di forte intensità e pertanto bisogna stare attenti ad eventuali allerte meteo emanate dalla Protezione Civile delle varie regioni interessate.

In questa particolare situazione, c'è il rischio sia di alluvioni areali (dovute a fenomeni persistenti nel tempo), sia di alluvioni lampo (dovute a fenomeni meteo di forte intensità localizzati che scaricano grandi quantità di pioggia in pochissimo tempo).

Pubblicato da Davide Santini

