Meteo Nord Italia: ritornano piogge e nevicate. Vediamo dove

Potrebbero tornare piogge e nevicate sul Nord Italia, grazie a una perturbazione che porterà una rapida fase meteo umida e instabile, in concomitanza del weekend.

Le regioni settentrionali, che sono già state interessate da una veloce parentesi piovosa la settimana passata, saranno ancora interessate da un fronte abbastanza rapido ma incisivo tra venerdì pomeriggio e domenica mattina.

Credit foto iStock.

In particolare, sabato sarà la giornata col meteo più instabile, con piogge abbastanza diffuse, ma in rapido spostamento verso levante. Questo è un buon segnale, anche perché è utile sia per le nevicate in montagna, sia per ripulire l'aria dagli agenti inquinanti.

Non tutto il Nord sarà interessato da piogge, in particolare ci aspettiamo un'area di piogge intense tra Basso Piemonte, Bassa Lombardia ed Emilia, mentre poco altrove, ma attenzione: la carta è soggetta a modifiche!

Non farà freddo, non sarà un clima particolarmente rigido di stampo invernale, semmai sarà una perturbazione di origine atlantica e quindi piuttosto autunnale, anche se la fase clou del maltempo sarà solo di mezza giornata.

Avevamo già annunciato che il meteo piovoso potrebbe non essere visto negativamente, ma anzi ha i suoi riscontri positivi grazie anche al fatto che ripulisce l'aria e idrata i terreni, anche se il Nord Italia, a differenza di altre regioni italiane, non è in uno stato di siccità, ma anzi le riserve idriche sono ancora molto buone, grazie alle eccezionali piogge tra ottobre e dicembre.

Pubblicato da Davide Santini

