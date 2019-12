METEO, a metà settimana NEVE in arrivo a basse quote. Ultimi aggiornamenti

Anzitutto è doverosa una premessa: non è in arrivo alcuna grande nevicata sul Nord Italia, ma nei prossimi giorni, stante l'accumulo di freddo nei bassi strati, potrebbero crearsi le condizioni ideali per qualche sporadica fioccata a bassa quota.

Ci saranno infatti alcune perturbazioni in transito, ma che si mostreranno molto deboli sul Nord Italia. Una prima fase propizia per qualche fiocco a quote basse si avrà nella notte tra mercoledì 11 e le prime ore mattutine di giovedì 12 dicembre.

Meteo: rischio fiocchi di NEVE in Val Padana, burrasche sull'Italia, poi cambia

In questo frangente la possibilità di episodiche deboli nevicate a quote basse riguarderà la Lombardia, soprattutto in alcuni settori pianeggianti pedemontani, tra bergamasco e bresciano, ma anche su comasco e lecchese. Difficilmente si avranno accumuli al suolo, almeno a quote di pianura.

Fiocchi di neve non esclusi fino a 200-300 metri anche sull'alto vicentino e settori trevigiani, ma anche le aree pedemontane dell'Appennino Emiliano. Queste deboli precipitazioni si esauriranno rapidamente nel corso della mattinata di giovedì.

Meteo SETTIMANA burrascoso: freddo, rischio neve in pianura

Subentrerà così una pausa, in un clima ancora freddo invernale. Il successivo impulso perturbato è atteso per venerdì 13 e in questa fase si potrebbe avere qualche precipitazione più consistente, in evoluzione dal Nord-Ovest verso il Nord-Est.

Ci sarà possibilità di isolate nevicate sulle alte pianure pedemontane tra Piemonte e Lombardia, poi di nuovo anche il Veneto settentrionale. Lo scenario evolutivo rimane molto incerto e pertanto suscettibile di ulteriori cambiamenti in merito alla distribuzione dei fenomeni.

