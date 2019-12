Meteo NATALE sotto al sole: Alta Pressione, ma più freddo

Dopo un weekend davvero turbolento sul fronte meteo, la pressione atmosferica tende ora ad aumentare grazie ad un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale pronto a proporci un'atmosfera decisamente più quieta e stabile su gran parte del Paese. Vediamo dunque cosa ci attende per questa nuova SETTIMANA e soprattutto per i giorni sotto NATALE.

Iniziamo il nostro percorso all'interno del meteo settimanale partendo ovviamente dalla giornata di oggi, lunedì 23 dicembre. Nonostante un contesto ancora molto ventoso a causa di un Maestrale in piena attività, il quadro meteorologico ci darà già chiari segnali di un ritorno al bel tempo con tanto sole soprattutto al Centro Nord. Al Sud invece, avremo ancora una moderata variabilità con qualche rovescio ancora possibile tra il sud della Campania, la Calabria tirrenica e l'area più orientale della Sicilia.

Martedì 24, giorno della Vigilia, registreremo un ulteriore seppur contenuta espansione dell'alta pressione verso l'area mediterranea. Il meteo sull'Italia continuerà dunque ad essere assai tranquillo anche se insisteranno alcuni residui disturbi concentrati sempre tra l'area calabrese tirrenica e il nord-est della Sicilia. Qualche foschia densa e alcuni banchi di nebbia potranno comparire sulla Val Padana specie di notte e nelle ore prossime all'alba.

Arriviamo così alle due giornate più attese e cioè quella del 25, Santo Natale , e quella del 26 di Santo Stefano. Nonostante la presenza dell'alta pressione, deboli infiltrazioni d'aria più umida in arrivo da ovest, saranno alla base di una maggior nuvolosità attesa soprattutto sui comparti occidentali del Paese ma segnatamente tra i litorali laziali, toscani e quelli della Liguria.

Sul resto del Paese prevarrà ancora il bel tempo a parte una persistenza di qualche insidia a ridosso della Calabria tirrenica e della Sicilia più orientale.

In seguito, tra venerdì 27 e per tutto il fine settimana successivo, il nostro Paese dovrà fare i conti con due elementi principali ma soprattutto di opposta natura.

Sul lato occidentale avremo una maggior ingerenza dell'aria umida da ovest che esalterà maggiormente le nubi sui comparti centrali dove potrebbero anche cadere deboli piovaschi specie su Toscana, Umbria e nel sud delle Marche.

Sul resto del Paese il contesto meteo sarà più soleggiato ma bisognerà fare i conti con il secondo elemento costituito da masse d'aria molto fredda in arrivo dal nord-est europeo dirette sull'area balcanica ma destinate a lambire anche tutto il lato orientale d'Italia dove si avvertirà un inevitabile e deciso calo delle temperature.

Stante la distanza in sede previsionale, risulta al momento difficile poter confermare questa ipotesi e soprattutto prevedere gli eventuali effetti sul fronte meteorologico. Meglio dunque attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Pubblicato da Piero Luciani

