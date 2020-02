METEO per mercoledì 5 Febbraio. Calo termico, NEVE a bassa quota, ecco dove

Arriva l'inverno, dopo gli eccessi di tepore primaverile dovuti ad una massa d'aria calda subtropicale che sta per essere spodestata. Il fronte d'irruzione artica, attualmente addossato alle Alpi, sfonderà verso l'Italia nelle prossime ore presentandosi più attivo sui versanti adriatici.

Credit iStock.

L'aria più fredda invaderà le regioni settentrionali e quelle centrali, per poi propagarsi a tutta la Penisola, con venti sostenuti che accentueranno ulteriormente il raffreddamento già di per sè parecchio sensibile, con crolli anche di oltre 10 gradi.

NEVE in arrivo anche a quote basse collinari. Ecco le aree interessate

Si potrebbe però parlare di un ritorno alla norma a cui evidentemente non siamo abituati, considerando che la vera anomalia è stata il caldo assurdo di questi giorni, con temperature persino da record per il periodo d'inizio febbraio.

Oltre all'abbassamento delle temperature, tornerà anche la neve su alcune regioni fino a quote localmente basse. Tuttavia, il peggioramento si limiterà principalmente alle aree adriatiche appenniniche ed al Sud. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, mercoledì 5 febbraio.

FREDDO in arrivo imminente, sbalzo shock. TEMPERATURE, crollo in picchiata

Le correnti fredde affluiranno in modo più deciso, ma si tratterà di aria relativamente secca, produttiva di fenomeni solo sulle aree esposte del Centro-Sud. Le precipitazioni saranno più frequenti tra Abruzzo, Molise e Lucania, poi verso sera anche tra Calabria e buona parte della Sicilia.

Le nevicate cadranno a quote via via più basse lungo la dorsale appenninica, anche attorno ai 400/500 metri, con possibili fiocchi a quote più basse durante i fenomeni più intensi. La neve raggiungerà le aree collinari anche sul nord della Sicilia, specie in serata.

I fenomeni saranno fugaci e non troppo rilevanti, non essendovi alcuna ciclogenesi strutturata a ridosso dell'Italia. Atteso bel tempo sul resto d'Italia, con ultimi fiocchi di neve sui confini alpini centro-orientali anche fino al fondovalle.

