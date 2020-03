METEO per mercoledì 25 Marzo. Si accentua il MALTEMPO, ancora NEVICATE

Correnti molto fredde e sostenute nord-orientali mantengono clima decisamente invernale sull'Italia. Quest'aria così fredda affluisce sull'Italia dopo aver percorso l'Europa Centro-Orientale e i Balcani, acquisendo caratteristiche ancor più rigide al suolo.

Credit AdobeStock.

Il flusso gelido è legato ad un vortice in quota collocato tra Balcani e Italia, che contribuisce a determinare una certa instabilità atmosferica, propizia per rovesci di neve che occasionalmente tendono a raggiungere anche le pianure.

METEO e CLIMA in Europa, che ribaltone: dal CALDO al GELO fuori stagione

Maggiormente coinvolte dai fenomeni risultano essere le regioni adriatiche, ma anche l'estremo Sud e la Sicilia, qui con quota neve un po' più elevata. Il freddo è protagonista assoluto ovunque e si battono i denti in molte regioni, con anche il ritorno delle gelate tardive così dannose per l'agricoltura.

Come evoluzione meteo, ci attendiamo un ulteriore peggioramento, con maltempo concentrato al Sud e sul medio adriatico, in quanto è imminente la formazione di un vortice depressionario che si scaverà appena a sud della Sicilia. Continuerà a cadere neve bassa quota o in collina in molte parti dell'Italia.

TEMPERATURE, brusco SCIVOLONE verso il FREDDO, durata. Meteo prossimi giorni

Vediamo nel dettaglio, il meteo previsto per domani, mercoledì 25 marzo. L'Italia sarà ancora alle prese con il freddo invernale, con condizioni meteo che si faranno più perturbate tra il Sud ed il medio-basso versante adriatico, quale conseguenza del vortice in approfondimento a sud della Sicilia.

Ci saranno ulteriori nevicate a bassa quota, in genere in collina o anche a tratti fino in pianura tra Marche ed Abruzzo nella prima parte della giornata. Nevicate fino in collina colpiranno anche la Sardegna centro-orientale.

Il graduale afflusso d'aria meno fredda farà rialzare la quota neve al Sud attorno ai 500/700 metri, ma anche oltre i 900/1000 metri tra Calabria centro-meridionale e Sicilia. Deboli nevicate arriveranno verso le Alpi e Prealpi centro-occidentali, oltre all'Appennino Emiliano-Romagnolo, fino attorno ai 300-400 metri.

Le temperature inizieranno lentamente a risalire, ma di poco e principalmente al Centro-Sud. Al Nord Italia ed in Sardegna avremo invece un campo termico invariato o in leggero calo. I valori si manterranno ovunque ben inferiori alla norma stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

